Через неделю будут в окопах: в оккупированном Мариуполе россияне начали мобилизацию

Захватчики заставляют украинцев на оккупированных территориях получать российские паспорта. Мужчинам с гражданством России грозит мобилизация в оккупационную армию.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, во временно оккупированном Мариуполе уже начали проводить мобилизационные мероприятия.

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В частности, оккупанты призвали в российскую армию 3 работников коммунального предприятия "Автодор".

"Произошло все исподтишка. Другие люди никакого резонанса не поднимали. Поэтому оккупационные власти, как говорят наши источники, считают этот пробный шаг очень удачным. Продолжение следует", – отметил Андрющенко.

Пробные шаги по мобилизации в Мариуполе

Также, по словам советника мэра Мариуполя, схожая ситуация сложилась в одном из колледжей города. Мужчины-преподаватели, работающие там, одними из первых получили российские паспорта. Сейчас колледж получил мобилизационное распоряжение.

Думаю, через неделю они уже будут где-то на передовой. Ведь, насколько мы видим на примере мужчин, которых мобилизуют из Донецка, их вообще без подготовки отправляют сразу в окопы,

– подчеркнул Андрющенко.

Кроме того, на фронт из Мариуполя отправляют всех бездомных и людей, страдающих алкозависимостью.

Петр Андрющенко рассказал о мобилизации в Мариуполе: смотрите видео

Как масштабная мобилизация в России может повлиять на Мариуполь

Как отметил советник мэра города, оккупанты доукомплектовывают свои подразделения всеми, кем только возможно.

Когда в России начнется массовая волна мобилизации, которую, по информации ГУР Минобороны, ожидаем в феврале или начале марта, то Мариуполь станет одним из первых населенных пунктов, где массово будут мобилизовывать людей,

– сказал Андрющенко.

Еще в сентябре 2022 года Кремль признал оккупированные территории Украины якобы частью России. Конечно, такое решение полностью незаконно и не имеет никакой юридической силы на международном уровне, однако россиянам это безразлично. Соответственно, российские законы по мобилизации распространяются на жителей оккупированных территорий, получивших российские паспорта.

"Также в российском обществе есть такое мнение, что если жители этих территорий хотели присоединиться к России (через псевдореферендум – 24 Канал), пусть идут защищать свой выбор, как это делается в Донецкой области", – отметил советник мэра Мариуполя.

В Украину еженедельно возвращаются 100 – 150 человек из Мариуполя

Андрющенко подчеркнул, что для людей, имеющих украинский паспорт, есть возможность уехать из оккупированного Мариуполя. Сейчас нет строгого контроля на административной границе Украины и России на пункте пропуска Новоазовск.

Сейчас стремительно возросло количество людей, выезжающих в Украину из оккупированного Мариуполя. Чаще всего дети организуют выезд для своих пожилых родителей. Мы каждую неделю встречаем около 100 – 150 человек, недавно выехавших из оккупированного Мариуполя,

– рассказал советник мэра города.

По его словам, люди вынуждены выезжать через Россию. Далее жители Мариуполя возвращаются в Украину 2 путями:

через Беларусь и Польшу,

или через страны Балтии.

Власти призывают мужчин выезжать из оккупированного города

Андрющенко добавил, что нужно выезжать из оккупированного города, пока пути для выезда еще открыты.

Петр Андрющенко Советник мэра Мариуполя Призываем всех мариупольцев связаться с теми, с кем есть контакт в городе, и сказать, что нужно уезжать. Прежде всего, нужно выезжать мужчинам, чтобы избежать этой позорной мобилизации. Иначе придется воевать против сограждан, а иногда – против своих соседей. И есть риск просто умереть только потому, что так решил Владимир Путин.

Советник мэра Мариуполя отметил, что выезжать из города нужно при первой же возможности. Ведь когда в России начнется масштабная мобилизация, вероятно, оккупанты закроют выезд из Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе: коротко