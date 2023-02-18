Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у тимчасово окупованому Маріуполі вже почали проводити мобілізаційні заходи.
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Зокрема, окупанти призвали до російської армії 3 працівників комунального підприємства "Автодор".
"Відбулося все тишком-нишком. Інші люди ніякого резонансу не підіймали. Тому окупаційна влада, як кажуть наші джерела, вважає цей пробний крок дуже вдалим. Далі буде більше", – зазначив Андрющенко.
Пробні кроки мобілізації у Маріуполі
Також, за словами радника мера Маріуполя, схожа ситуація склалася в одному з коледжів міста. Чоловіки-викладачі, які там працюють, одними з перших отримали російські паспорти. А зараз коледж отримав мобілізаційне розпорядження.
Думаю, за тиждень вони вже будуть десь на передовій. Адже, наскільки ми бачимо на прикладі чоловіків, яких мобілізують з Донецька, їх взагалі без підготовки відправляють одразу в окопи,
– наголосив Андрющенко.
Окрім того, на фронт з Маріуполя відправляють всіх безхатченків та людей, які страждають на алкозалежність.
Петро Андрющенко розповів про мобілізацію у Маріуполі: дивіться відео
Як масштабна мобілізація в Росії може вплинути на Маріуполь
Як зазначив радник мера міста, окупанти доукомплектовують свої підрозділи всіма, ким тільки можливо.
Коли у Росії почнеться масова хвиля мобілізації, яку, за інформацією ГУР Міноборони, очікуємо в лютому або на початку березня, то Маріуполь стане одним з перших населених пунктів, де масово будуть мобілізовувати людей,
– сказав Андрющенко.
Ще у вересні 2022 року Кремль визнав окуповані території України нібито частиною Росії. Звісно, таке рішення – повністю незаконне і не має ніякої юридичної сили на міжнародному рівні, однак росіянам до цього байдуже. Відповідно, російські закони щодо мобілізації розповсюджуються на жителів окупованих територіях, які отримали російські паспорти.
"Також у російському суспільстві є така думка, що якщо жителі цих територій хотіли доєднатися до Росії (через псевдореферендум – 24 Канал), то хай йдуть захищати свій вибір, як це робиться в Донецькій області", – зауважив радник мера Маріуполя.
До України щотижня повертаються 100 – 150 людей з Маріуполя
Андрющенко наголосив, що для людей, які мають український паспорт, є можливість виїхати з окупованого Маріуполя. Зараз немає надто суворого контролю на адміністративному кордоні України та Росії на пункті пропуску Новоазовськ.
Зараз стрімко зросла кількість людей, які виїжджають в Україну з окупованого Маріуполя. Найчастіше діти організовують виїзд для своїх літніх батьків. Ми зустрічаємо щотижня близько 100 – 150 людей, які нещодавно виїхали з окупованого Маріуполя,
– розповів радник мера міста.
За його словами, люди змушені виїжджати через Росію. Далі жителі Маріуполя повертаються в Україну 2 шляхами:
- через Білорусь та Польщу,
- або через країни Балтії.
Влада закликає чоловіків виїжджати з окупованого міста
Андрющенко додав, що потрібно виїжджати з окупованого міста, поки шляхи для виїзду ще відкриті.
Закликаємо всіх маріупольців зв'язатися з тими, з ким є контакт у місті, і сказати, що потрібно виїжджати. Насамперед треба виїжджати чоловікам, аби уникнути цієї ганебної мобілізації. Інакше доведеться воювати проти співгромадян, а іноді – проти своїх сусідів. І є ризик просто померти тільки тому, що так вирішив Владімір Путін.
Радник мера Маріуполя зазначив, що виїжджати з міста потрібно за першої ж нагоди. Адже коли у Росії почнеться масштабна мобілізація, то, ймовірно, окупанти закриють виїзд з Маріуполя.
Ситуація у Маріуполі: коротко
- Російські терористи, які захопили та зруйнували Маріуполь, зіпсувавши життя сотням тисяч людей, вирішили знищити ще й екосистему регіону. Росіяни зіпсували гідроспоруду на річці Кальчик, й вона почала заболочуватись.
- Росіяни після себе залишають лише руїни, спалені та знищені споруди та техніку. Маріупольська міська рада показала, як зараз виглядає морський порт у Маріуполі.
- За час окупації росіяни викрали з Маріуполя 1300 дітей. Вивезенням займались двоє осіб, одна з них – уповноважена при президенті Росії з прав дітей. Доля більшості дітей невідома, бо їх вже усиновили росіяни.