Аналитик по дезинформации назвал 2 вещи, которые Европа немедленно должна научиться от Украины
- Российская пропаганда действительно проникает в Европу. Не все понимают масштабы этой проблемы.
- Иногда российские тезисы проникают даже в надежные СМИ. А сами нарративы распространяют различные агенты влияния.
- Аналитик по дезинформации сказал, что именно Европа должна перенять в Украине.
Украина эффективно борется против российской пропаганды. Некоторые европейские страны имеют серьезные проблемы с информационными кампаниями от россиян.
Об этом 24 Каналу рассказал аналитик по дезинформации из Австрии, основатель сети Disinfo Resilience Дитмар Пихлер, отметив, что Европа должна делать значительно больше в борьбе с российской пропагандой. В некоторых странах с этим вообще настоящий провал.
К теме О скандале в Белом доме и политике брата: интервью с Нейтом Вэнсом, который воевал в Украине
Что Европа должна перенять у Украины
Как отметил Пихлер, некоторые аналитики считают, что российская пропаганда проникает только через соцсети. Но на самом деле масштабы значительно больше. И это плохо.
Россия вмешивается так же, как это происходило в советские времена. Они используют агентов влияния, ученых, которые должны убедить вас, что "россияне – правы, а главная причина войны – расширение НАТО" и так далее. Распространяют все эти нарративы. Некоторые видео и заявления вообще попадают в мейнстримные СМИ без контекста. Даже в надежных СМИ можно увидеть российские тезисы,
– отметил Пихлер.
Люди в Европе не хотят критиковать различных профессоров и других уважаемых людей. А они вполне могут распространять российскую пропаганду.
В этом случае Европа должна многому научиться у Украины. Наши люди уже давно знают, какой на самом деле является Россия. И тут стоит вспомнить не только войну с 2014 года, но и все другие события в украинской истории.
Мы многому можем научиться в Украины. У них большее преимущество в понимании российской пропаганды через собственную историю,
– сказал Пихлер.
Кроме этого, украинцы лучше понимают, что именно происходит в России. Понятно, что там дело не только в Путине. Огромное количество россиян поддерживает войну против Украины.