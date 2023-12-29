Региональные расколы и вопросы мобилизации: в ГУР раскрыли план Кремля после ракетного удара

Российская пропаганда регулярно пытается усовершенствовать свою методику под последнюю повестку в Украине. В то же время оккупанты не забывают давить и на вечные вопросы, пытаясь добиться внутреннего раскола.

В ГУР предупредили, что Кремль в ближайшее время сосредоточит свои ботофермы на разжигании розни, запугивании населения и дискредитации процесса мобилизации Однако даже московские аналитики разочарованно отмечают, что их цели пока не достигнуты.

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Россия не останавливается

Главное управление разведки сообщает, что приближенные к Кремлю аналитики подготовили высшему военно-политическому руководству России предложения для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году.

Одной из ключевых проблем для террористического режима в Москве отмечен общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутриполитических противоречий,

– отметили в разведке.

"Мозговые центры" Москвы печально отмечают, что протестов в Украине нет – и не будет. Однако россияне будут продолжать попытки взорвать единство – с помощью гибридных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий. Россияне будут акцентировать пропаганду на таких вопросах.

дискредитация процесса мобилизации;

содействие масштабному оттоку населения из Украины;

инспирация расколов по региональному принципу

Например, кремлевские боты будут писать об "интересах бандеровцев", "вступлении Галиции в ЕС без сепаратистов" или "веселье в Киеве, несмотря на мобилизацию". Также кремлевские "аналитики" утверждали, что фанатов "русского мира" в Украине почти не осталось.

Также "эксперты" выдвигали предложения запустить мощную информационно-психологическую кампанию против высшего руководства Украины, используя тему "очередных президентских выборов". Они стремятся подорвать легитимность действующей власти.

Российская пропаганда