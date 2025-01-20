Путин "нацелился" на Германию: как могут действовать российские спецслужбы на выборах

Россия фокусируется на Германии, пытаясь повлиять на политические процессы в стране. Москва может использовать социальные сети для этого.

Эксперт-международник Богдан Ференс в эфире 24 Канала отметил, что сейчас фокус россиян на Германии. Россияне заинтересованы, чтобы право-популистская партия "Альтернатива для Германии" получила как можно больше голосов на выборах.

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Также им интересна партия Сары Вагенкнехт – это левая партия, которая реанимировалась после того, как другая левая партия распалась.

У них также были тесные взаимоотношения с россиянами. Поэтому акцент будет больше на коммуникационное поле в социальных сетях, где можно таргетировать, запускать ботов на ту или иную тему и, например, через такие операционно-информационные атаки влиять на поддержку действующих мейнстримных политических партий, как ХДС, ХСС,

– сказал Богдан Ференс.

Прежде всего нужно учесть внутриполитический контекст, который есть в той, или иной стране. В частности, является ли государство членом ЕС, какая политическая ситуация сейчас в стране, как российские нарративы могут влиять на политику этой страны.

Выборы в Германии. 23 февраля 2025 года в Германии должны состояться досрочные парламентские выборы, вызванные кризисом в правительстве и отставкой министра финансов Кристиана Линднера. Сейчас Христианско-демократический союз (ХДС) лидирует с 32% поддержки, тогда как "Альтернатива для Германии" получает 18%, а Социал-демократическая партия – 15%. Если ХДС сможет сформировать коалицию, ее лидер Фридрих Мерц, вероятно, станет новым канцлером Германии.

Опасное влияние России

Ференс считает, что после полномасштабного вторжения у России стало меньше возможностей влиять на настроения в Европе. Впрочем, она пытается поддерживать взаимосвязи, особенно с правыми, популистскими, праворадикальными партиями и леворадикальными партиями отдельных стран. Он добавил, что это опасно для тех стран.

В то же время Ференс напомнил, что на выборах Румынии в 2024 году возник скандал. Результаты выборов аннулировали, потому что итоги были сомнительны. Келин Георгеску народ Румынии не оценивал как победителя, но TikTok помог очень серьезно продвинуть его вперед.

Напомним, что 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 14 кандидатов, среди которых были ультраправые и пророссийские претенденты.

"Россияне сейчас удачно используют различные платформы, или TikTok, или Instagram, например, со своими инструментами. Они проработаны соответствующими службами, которые тоже могут влиять на результаты выборов, в поддержку того или иного кандидата или политической партии", – подытожил Ференс.