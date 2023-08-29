Визитная карточка нынешней пропаганды России: какие наративы продвигает враг и в чем наибольшая угроза

Российская пропаганда готовит новые информационные атаки против Украины. Все наративы, которые будут распространять оккупанты, уже известны.

Об этом 24 Каналу рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба, отметив, что недавно ГУР обнародовало новые наративы, которые пропагандисты собираются распространять.

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Какие наративы собирается распространять Россия

Как отметил Дзюба, российские пропагандисты демонстрируют определенное изменение подходов в соответствии с ситуацией на фронте и характером ведения военных действий.

В первую очередь оккупанты будут постоянно вбрасывать информацию о том, что международные партнеры якобы разочарованы в темпах украинского контрнаступления. Соответственно уровень дальнейшей военной помощи будет значительно меньше.

Россияне начнут рассказывать о необходимости дополнительной тотальной мобилизации в Украине. А также откровенно врать, что жизнь на временно оккупированных территориях улучшилась. И "вишенка на десерте" – фейки о тотальной коррупции.

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Кроме этого, оккупанты регулярно вбрасывают определенные фейки, которые привязывают к большим событиям в мире. Так будет, вероятнее всего, в случае с саммитом G-20.

К большим событиям и известным фигурам привязаны все эти наративы. Наиболее реальная угроза – желание врага провести выборы на временно оккупированных территориях. Это определенным образом развяжет им руки в проведении мобилизации наших граждан с российскими паспортами.

– подчеркнул Дзюба.

Пропаганда в России: коротко