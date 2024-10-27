В Офисе генпрокурора назвали ключевую фигуру, контролирующую российских пропагандистов

Российская пропаганда является важной частью масштабной войны, которую ведет Россия против Украины. Ее последствия выходят далеко за пределы информационного поля и приводят к тяжким преступлениям. Поэтому важно, чтобы, в частности, МУС обратил внимание на деятельность пропагандистов и привлек их к ответственности.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, отметив, что пропагандистская деятельность россиян является комплексной. Также она полностью поддерживается и финансируется руководством России.

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Уже есть 14 подозрений пропагандистам

Все эти российские пропагандисты, блогеры озвучивают не собственную позицию, а провозглашают месседжи, которые им спускают сверху. Это дает нам основание утверждать, что это часть политики России,

– подчеркнул Белоусов.

Соответственно в национальных производствах, по его словам, есть 14 подозрений российским пропагандистам. По 5 из них уже есть обвинительные акты в суде – на Ольгу Скабееву, Дмитрия Киселева, Тину Канделаки и т. д.

Также среди них есть Сергей Кириенко – первый заместитель администрации президента России, который в 2024 году получил подозрение от СБУ. Мы считаем его ключевой фигурой, которая координирует всю систему российской пропаганды,

– подчеркнул он.

Пропаганда – это рупор, который может озвучивать разные вещи и способствовать различным преступлениям. В частности, путем пропаганды россияне оправдывают агрессию, и это преступление. Пропагандисты призывают к уничтожению украинцев, и Украина рассматривает это как преступление геноцида. Или же они толкают свое население идти на украинскую землю и убивать, что также является отдельным преступлением.

Мы все это расследуем, как отметил Белоусов, и информируем Международный уголовный суд. Там прекрасно осведомлены о направлениях наших расследований. Какие из этих направлений МУС будет рассматривать у себя, определять будут они.

Однако уже известны направления, которые рассматриваются в МУС. Это, в частности, преступление по депортации украинских детей. Еще один – атаки россияне на энергоструктуру Украины. Были выбраны именно эти направления, потому что это – масштабные, системные преступления,

– объяснил он.

Кроме того, сейчас фокусируется внимание на пытках и жестоком обращении в местах несвободы. Речь идет об украинских военнопленных и гражданских лицах.

Украина, по его словам, также способствует работе МУС в этих вопросах, потому что его ресурсы не безграничны. Они не могут браться за все международные преступления, а россияне, как подчеркнул руководитель Департамента противодействия преступлениям на территории Украины, совершают все из них, предусмотренные Римским статутом.

Поэтому в МУС однозначно изучают вопрос о российской пропаганде. Однако под каким углом там будут квалифицировать эти действия пропагандистов и к каким производствам будут их интегрировать, пока неизвестно,

– отметил Юрий Белоусов.

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной президента России по делам детей Марии Львовой-Беловой. Их считают причастными к незаконной депортации и перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Кроме того, МУС выдал ордера на арест экс-министру обороны России Сергею Шойгу и главе генштаба Валерию Герасимову, которых подозревают в совершении международных преступлений во время войны России против Украины. Также ордера выданы еще ряду российских военных командующих.