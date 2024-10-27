Про це 24 Каналу розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, зазначивши, що пропагандистська діяльність росіян є комплексною. Також вона повністю підтримується і фінансується керівництвом Росії.

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Вже є 14 підозр пропагандистам

"Всі ці російські пропагандисти, блогери озвучують не власну позицію, а проголошують меседжі, які їм спускаються зверху. Це дає нам підставу стверджувати, що це частина політики Росії",

– наголосив Бєлоусов.

Відповідно в національних провадженнях, за його словами, є 14 підозр російським пропагандистам. Щодо 5 з них вже є обвинувальні акти в суді – на Ольгу Скабєєву, Дмітрія Кісєльова, Тіну Канделакі тощо.

Також серед них є Сєргєй Кірієнко – перший заступник адміністрації президента Росії, який у 2024 році отримав підозру від СБУ. Ми вважаємо його ключовою фігурою, яка координує всю систему російської пропаганди,

– підкреслив він.

Пропаганда – це рупор, який може озвучувати різні речі і сприяти різним злочинам. Зокрема, шляхом пропаганди росіяни виправдовують агресію, і це злочин. Пропагандисти закликають до знищення українців, і Україна розглядає це як злочин геноциду. Або ж вони штовхають своє населення йти на українську землю і вбивати, що також є окремим злочином.

Ми все це розслідуємо, як зазначив Бєлоусов, та інформуємо Міжнародний кримінальний суд. Там чудово обізнані щодо напрямків наших розслідувань. Які з цих напрямків МКС буде розглядати у себе, визначатимуть вони.

Проте вже відомі напрямки, які розглядаються у МКС. Це, зокрема, злочин щодо депортації українських дітей. Ще один – атаки росіяни на енергоструктуру України. Були обрані саме ці напрямки, тому що це – масштабні, системні злочини,

– пояснив він.

Крім того, зараз фокусується увага на катуванні та жорстокому поводженні в місцях несвободи. Йдеться про українських військовополонених та цивільних осіб.

Україна, за його словами, також сприяє роботі МКС у цих питаннях, тому що його ресурси не безмежні. Вони не можуть братися за всі міжнародні злочини, а росіяни, як підкреслив керівник Департаменту протидії злочинам на території України, вчиняють всі з них, що передбачені Римським статутом.

Тому у МКС однозначно вивчають питання щодо російської пропаганди. Проте під яким кутом там будуть кваліфікувати ці дії пропагандистів і до яких проваджень будуть їх інтегрувати, наразі невідомо,

– зауважив Юрій Бєлоусов.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт Владіміра Путіна та уповноваженою президента Росії у справах дитини Марії Львової-Бєлової. Їх вважають причетними до незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України до Росії.

Крім того, МКС видав ордери на арешт ексміністру оборони Росії Сєргєю Шойгу та главі генштабу Валерію Герасимову, яких підозрюють у скоєнні міжнародних злочинів під час війни Росії проти України. Також ордери видані ще низці російських військових командувачів.