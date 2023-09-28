Все стали матрешками: поклонники Украины создали онлайн-аукцион с марионетками Кремля в ЕС

28 сентября 2023, 22:40
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Источник:

сайт Russian Puppet

Сторонники Украины из Европейского Союза создали шутливый онлайн-аукцион по поводу влияния Кремля в Европе. Так, российских политических приспешников авторы аукциона сделали матрешками.

Этот аукцион призван также бороться с пропагандой и дезинформацией страны-агрессоры. Кроме того, эта инициатива наглядно изобличает всех агентов влияния Москвы в Евросоюзе.

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Что известно об онлайн-аукционе против агентов влияния России

Сайт Russian Puppet создала группа активистов, графических дизайнеров и художников, имеющих большое желание остановить российскую пропаганду в Европе и выявить всех агентов, работавших над распространением прокремлевских нарративов и делавших декларации, выгодные Москве.

Мы создаем уникальные и качественные произведения искусства этих приспешников и запускаем аукцион, чтобы противостоять м и поддерживать Украину,
– отметили авторы сайта.

На сайте в забавном исполнении можно увидеть всех известных российских политических приспешников в Европейском Союзе. Их всех показали миньонами или матрешками, что свидетельствует об их несамостоятельности и безропотности режима Путина.

Среди самых ярких известных личностей на сайте в виде матрешек можно увидеть:

  • лидера французских ультраправых – Мари Ле Пен;
  • словацкий политик-популист – Роберт Фико;
  • британский "журналист", работающий на Иран – Джонни Миллер;
  • ультраправый политик из Германии и депутат Европарламента Максимилиан Кра;


Марионеток Кремля изобразили матрешками / Скриншот 24 Канала

Авторы онлайн-аукциона предлагают пользователям шутливое предложение, а именно "перекупить" российских агентов влияния, распространяющих кремлевскую пропаганду и нарративы, выгодные Москве.

Если эти адепты Кремля примут финансовое предложение в обмен на обещание прекратить распространение пророссийской пропаганды, то авторы позаботятся о формальности соглашения. Если нет, то победителям аукциона будет предложено пожертвовать украинцам, пострадавшим от российской войны, и они получат печатную версию плаката.

Недавно в отношении путинских адептов вышло расследование

  • Хакеры взломали почту путинского специального представителя Александра Бабакова и обнаружили его интересную связь с французским ультраправым лидером Мари Ле Пен. В частности, французская политика ходатайствовала Бабакова о встреча с высшим руководством России.
  • Кроме того, расследователи выяснили, что Ле Пен напрямую финансирует Кремль и оказывает свою поддержку. За это Москва стремится распространить свои нарративы на французское общество.
  • Стоит отметить, что Ле Пен неоднократно потакала российской агрессии против нашего государства. Да, она называла антироссийские санкции "бессмысленными", а также пообещала признать Крым частью России.
Автор: Владислав Кравцов