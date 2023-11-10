Пропагандист разболтал правду о дипфейке с Залужным: красноречивое видеодоказательство
Российская пропаганда пытается всеми средствами и способами расколоть украинское общество. В частности, недавно в сети распространили дипфейк с Валерием Залужным, который якобы призывает к перевороту.
Однако на российском телевидении порой заговариваются настолько, что невольно выдают сами себя. Так, один гость на шоу "Место встречи" признал, что на самом деле нет никакого раскола между политическим и военным руководством Украины, передает 24 Канал.
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"Раскола-то нет. Есть разные взгляды на ситуацию. В частности, Офис Зеленского комментирует статью Залужного в том плане, что есть "тупик", но это "тупик" и для России", – сказал гость.
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Ведущим шоу не понравилась такая позиция, поэтому они начали его перебивать. Но что-то снова пошло не так, и уже сами ведущие выдали правду о политике своего государства.
Так, Андрей Норкин отметил, что Россия применяет тактику раскола против Украины, с чем согласился гость.
"Мы все время пытаемся здесь использовать слово "раскол". Вся наша информационная политика теперь направлена на то, чтобы показать, что там якобы разногласия", – подытожил гость.
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- Нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев опубликовал на своей фейсбук-странице, что якобы на рассмотрение руководства государства подали документ об увольнении Залужного. Через несколько минут политик удалил пост, объяснив тем, что получил опровержение.
- На инцидент среагировал министр обороны Рустем Умеров. Он подчеркнул, что это только информационный вброс, который ничем не лучше российской пропаганды.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что никакого раскола между политическим и военным руководством нашего государства нет. Есть ежедневное общение в разных форматах.
- Глава ОПУ Андрей Ермак также опроверг слухи о якобы увольнении Залужного. По его словам, военно-политическое руководство Украины сохраняет единство.