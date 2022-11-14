Люди неадекватны, – россиянка высмеяла тех, кто верит в путинскую пропаганду

Россияне, которые верят в путинскую пропаганду – неадекватные, больные люди. А вот представители "народно-освободительного движения", которые в Москве призвали нанести удар по Вашингтону, проплаченные провокаторы.

Такое мнение 24 каналу высказала волонтер и журналист из России Виктория Ивлева. Ранее сообщалось о том, что из прогноза погоды на НТВ исчез Херсон.

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Настроение россиян

Ивлева рассказала, что настроение у россиян сейчас как у тоталитарной секты или наркоманов. Вылечить их можно только одним способом – выключить телевизор. Через время люди начнут приходить в себя и очнутся.

Эксперимента такого масштаба в истории планеты еще не было. Был фашистский режим в Германии с Геббельсом, но здесь размах больше, да и цивилизация вышла на другой уровень, так что технологически больше способов можно использовать. С другой стороны, можно сказать, что у людей есть возможность узнавать правду, но они не верят даже так и на "белое" говорят "черное".

– отметила волонтер из России.

Российская пропаганда

Российская пропаганда, обсуждая потерю Херсона, сказала, что во всем виноват министр обороны России Сердюков в 2012 году. Журналистка из России иронически прокомментировала это словами, что Сердюков оказался настоящим мерзавцем, потому что заложил мину замедленного действия. Вообще, наверное, его настоящей фамилией является Сердюк, поэтому он еще и бандеровец.

"Мы с вами смеемся, потому что все понимаем. С одной стороны ужасная война, а с другой – люди в полном неадеквате. Несут невесть что", – заметила Ивлева.

Ивлева высмеяла тех, кто верит в путинскую пропаганду: смотрите видео

Призывы бомбить Вашингтон

По ее словам, участники движения в Москве, призывавшие бомбить Вашингтон – это представители "народно-освободительного движения". Они известны как провокаторы на митингах. Понятно, что на это кто-то им дает деньги.

Если им разрешают с такой рвотой ходить по Москве, это не просто так. Волос не упадет в России без ведома власти,

– подчеркнула волонтер из России.

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