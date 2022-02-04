Российская пропаганда разогнала фейк, что "Нацкорпус" готовит бомбу с ядерными материалами

На одном из российских телеграм-каналов опубликовали видео, где якобы представители "Нацкорпуса" изготавливают "грязную бомбу". В политсиле отметили, что это фейк и "произведение больной фантазии россиян".

О видео-подделке, в котором якобы изготавливают "бомбу из ядерных материалов", рассказали в самом "Нацкорпусе". Взрывчатку, заверили российские пропагандисты, украинцы должны были применить против военных России в случае вторжения.

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Видеоматериал – плохо изготовленная подделка

Официально сообщаем, что этот видеоматериал является плохо изготовленной подделкой, а вся эта история является произведением больной фантазии россиян с целью дискредитации как нашей партии, так и Украины,

– сказали в "Нацкорпусе".

В политсиле отметили, что свидетельствует о подделке: в видео нет звука, есть значительные ошибки в титрах, что свидетельствует о низком уровне владения украинским языком.

В "Нацкорпусе" говорят, что, вероятно, сфабрикованное видео является ответом на кампанию по подготовке гражданского населения к возможному вторжению России.

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