Россияне готовят новую ИПСО, – майор ВСУ рассказал, какова ее цель
Российские оккупанты готовят новую информационно-психологическую операцию против Украины. Враг будет "разгонять" тезис, что якобы в Украине "нелегитимная власть", поэтому не стоит оказывать нашему государству помощь.
Цель таких действий врага – деморализация ВСУ, нагнетание внутриполитической ситуации в Украине и влияние на помощь от Запада. Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Игорь Чечеринда.
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Нужно отбить вражескую ИПСО
Как отметил Игорь Чечеринда, есть информация, что Россия готовит новую ИПСО против Украины. Владимира Зеленского избрали президентом 21 апреля 2019, а 20 мая того же года состоялась инаугурация. Враг будет разгонять информацию, что якобы "президент нелегитимный", поэтому с ним нельзя вести никаких переговоров, предоставлять Украине помощь.
Таким образом они хотят деморализовать ВСУ, нагнетать внутриполитическую ситуацию в Украине, сталкивать нас друг с другом и влиять на внешнюю помощь, потому что в Украине якобы "нет легитимной власти". Думаю, что у нас есть компетентные органы, которые знают, как отбить эту ИПСО,
– объяснил он.
Майор ВСУ убежден, что врагу не удастся осуществить свои планы, и призвал украинцев не верить в российские вбросы.
Российская пропаганда: последние новости
- Российская пропаганда активно работает. Россияне верят абсолютно во все, что слышат по телевизору. Тотальная ненависть к Украине и Западу в информационном поле врага только растет. В частности, российское население верит, что якобы НАТО хочет "напасть и забрать себе территории".
- Российские пропагандистские ресурсы сообщали, что якобы Харьковскую городскую больницу №3 "закрыли для гражданских", а в медучреждении якобы лечатся только польские военные. В сети распространяют скриншот переписки, в котором врач этого медучреждения сообщает, что якобы в хирургическом отделении оказывают медпомощь раненым иностранным военным, в частности, полякам. Конечно, это бессмысленный российский фейк.
- Вражеские пропагандисты начали распространять информацию, что якобы в Киеве начали мобилизовать женщин в ряды ВСУ. Российские паблики пишут, что якобы в столице принудительно мобилизовали медицинских работников и отправили на полигон – якобы для прохождения курсов боевой подготовки. Проект "Без лжи" развеял этот фейк.
- Заметим, что в Украине не мобилизуют женщин. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что никогда не подпишет такой закон. В новом законопроекте также нет пунктов, которые меняют воинский учет женщин.