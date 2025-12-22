Британский журналист раскрыл, какую пропаганду Россия вбрасывает в Европу

Россия давит не только на фронте, но и вбрасывает большие деньги в пропаганду. Однако в Европе информационную войну она проигрывает. Там российско-украинскую войну воспринимают как неспровоцированную агрессию России и империализм.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил британский журналист и писатель Дэвид Патрикаракос, отметив, что, что в США на решающих уровнях администрации российский нарратив вероятно успешнее продвигается, чем украинский.

Какие нарративы продвигает Кремль?

Британский журналист рассказал, что соцопросы показывают, что взгляды Трампа в отношении Украины не совпадают даже с позицией избирателей Республиканской партии. Патрикаракос говорит, что если бы был на месте Зеленского или кого-то из его окружения, то с политической точки зрения делал бы все возможное, чтобы затянуть время до промежуточных выборов в США и надеяться на большую благоразумие в Вашингтоне.

Российская пропаганда длительное время продвигает нарратив о том, что Зеленский нелегитимен. Это подхватил и американский президент, Трамп призывает Украину провести выборы. К тому же российская сторона в своей информационной войне воспользовалась коррупционными скандалами, которые возникли в Украине.

В Украине есть серьезная проблема с коррупцией. Это бесспорно используется против Зеленского. Идея провести в Украине во время войны выборы, когда ежедневно происходят воздушные атаки, к тому же, когда часть населения воюет и не может голосовать – фундаментально несерьезная,

– озвучил Патрикаракос.

Сейчас, как отметил британский журналист, Зеленский находится под атакой Белого дома, который во многом стал враждебным.

Война России против Европы длится уже давно

Недавно BBC разместило несколько материалов. В одном из них размышляя о том, сколько бы времени Великобритания могла бороться, если бы завтра там началась война. В другом издание написало о том, что страна готовится к войне, но не вооруженной, а психологической, готовит к этому свое общество.

Комментируя это, Патрикаракос отметил, что британские Вооруженные силы сейчас в сложном положении. В течение многих лет были сокращения, но страна сохраняет основную профессиональную армию, которая все еще довольно эффективна, хотя и уменьшена.

"По подготовке к психологической войне, это то, о чем я также отмечаю – мы на Западе застряли в парадигме Второй мировой. Мы войну понимаем так: две армии в форме бьются на фронте, потом идет политическое урегулирование и война завершается. Россия так не воюет!", – объяснил Патрикаракос.

Он отметил на том, что Россия уже 20 лет ведет информационную войну с Великобританией, скупая лондонскую недвижимость, нанимая местные юридические фирмы, арендуя художественные галереи, частные школы. Психологическое и пропагандистское наступление России, с его слов, продолжается тоже давно и это признают в Великобритании.

Нам не нужно готовиться к войне в Великобритании. Мы уже в ней и давно,

– подчеркнул Патрикаракос.

Британский журналист подытожил, что стоит осознать, что сегодня Украина – это европейский гарнизон, пограничная защита от варварства, антипросветительских принципов и империализма, поступающих из России и подобных ей государств.

Россия может готовиться к войне в Европе: