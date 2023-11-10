Фильм о Стремоусове: россияне на Херсонщине прибегают к диким методам пропаганды

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо всячески пытается поднимать боевой дух российских солдат и даже проводит "военное собрание", однако все напрасно. В настоящее время единственным утешением для оккупантов стал фильм, снятый к годовщине гибели коллаборанта Кирилла Стремоусова российскими пропагандистами.

В очередном "произведении" кинематографии оккупанты не скрывают и наоборот показывают его "пустоголовие". Такими мыслями с 24 Каналом поделился депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, добавив, что это россиян абсолютно устраивает, ведь именно такие "лидеры" им нужны.

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Что известно о фильме

Подконтрольное Кремлю интернет-издания "Readovka" выпустило фильм к годовщине гибели коллаборанта Кирилла Стремоусова – "Кириллица Стремоусова".

Кирилл Стремоусов – неоднозначная и непонятная фигура в истории двух стран,

– пишут в описании к фильму.

В фильме показывают архивные кадры по довоенной жизни предателя и записи, снятые во время оккупации Херсонской области российскими военными.

Стремоусов "погиб" в ДТП 9 ноября 2022 года в районе Новой Каховки – за два дня до деоккупации Херсона от российских захватчиков. Похоронили Стремоусова будто в Симферополе. Недавно, 18 октября, суд Одессы осудил предателя к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Кроме того, в сюжет вставили рассказы нескольких человек: его помощника Сергея Мороза, главы оккупационной областной Думы Татьяны Томилиной и и.о. Управление информационной политики оккупационной администрации Херсонской области Евгения Брикова.

По словам военнослужащего ВСУ, в большинстве своем все гауляйтеры на оккупированной территории Херсонщины похожи на Стремоусова. В частности, так называемый глава Каховки Павел Филипчук.

Его все в Каховке называли "Паша-банан", потому что он был известен танцами с бананом и разными формами того, как его есть,

– подчеркнул Сергей Хлань.

Поэтому российским пропагандистам остается только снимать подобные "документальные фильмы" для сторонников Кремля, ведь на больше оккупанты просто не способны.

Информационное давление на херсонцев

Хлань отметил, что россияне отбирают у херсонцев спутниковое оборудование и блокируют любую информацию. Противник предлагает местное цифровое российское телевидение. Особенно рейды усилились в районе Олешек Херсонской области.

Оккупанты дают оборудование, чтобы люди могли воспринимать сигнал пропагандистского российского телевидения. И, соответственно, уничтожают все оборудование, где можно принимать альтернативное. Давление, в частности информационное, продолжается на оккупированной территории,

– отметил Сергей Хлань.

Угрожают отбирать имущество

Хлань отметил, что россияне на каждом блокпосте оккупированной территории останавливают автомобили с украинской регистрацией. Даже начинают пугать владельцев, что вскоре будут изымать авто на штрафплощадки.

Хлань о методах пропаганды россиян в Херсонской области: смотреть видео

В селе Стрелковое Херсонской области оккупанты забрали и порвали украинский паспорт пенсионерки, сказав якобы "вам теперь он больше не нужен". Таким образом, противник пытается заставить украинцев получать российские паспорта.

Давление на наших людей постоянное. Он периодически усиливается в том, что оккупанты делают обходы по домам и ищут какие-то электронные устройства, ищут переписку с подконтрольной частью Украины,

– объяснил депутат Херсонского областного совета.

Более того, враг угрожает людям изъять имущество, если те не перерегистрировали его по российскому законодательству.

В настоящее время россияне селятся в заброшенных квартирах, которые расположены на побережье реки Днепр, в частности в Каховке и Новой Каховке. Также оккупанты перемещаются с летних позиций в подвалы жилых многоэтажек, чтобы прикрываться за гражданскими.

Ситуация на оккупированной территории Украины