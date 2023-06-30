Соловьев переобулся: нашел нового врага и орет в эфире

Первым после мятежа Евгения Пригожина переобулся его друг пропагандист Владимир Соловьев. Он истерически горланил в эфире, критикуя руководителя вагнеровцев.

Соловьев не пожалел истерических выражений в сторону Пригожина, передает 24 Канал. "Рупор Кремля", который раньше пел дифирамбы о "гениальности" бойцов террористической группировки, эмоционально раскритиковал поход ЧВК "Вагнер" на Москву.

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Пропагандист назвал Пригожина "предпринимателем", направившим вооруженные подразделения на столицу "родины". Вдобавок, раскритиковал вожака вагнеровцев за то, что тот так и не смог взять Бахмут, и, переходя на крик, сказал, что он нанес колоссальный удар по репутации России.

У пропагандиста Соловьева истерика: смотреть видео

По кремлевским методичкам

В том же эфире Соловьев, соблюдая все кремлевские методички, отказался подтверждать арест Суровикина. "Я не видел никакой официальной информации о его аресте", – пробормотал он.

Обошел и тему с данными о погибших вагнеровцах во время штурмов и ударов по лагерям, заявив, что необходимо проводить расследование.

Яростная российская пропаганда