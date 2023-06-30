Соловьев переобулся: нашел нового врага и орет в эфире
Первым после мятежа Евгения Пригожина переобулся его друг пропагандист Владимир Соловьев. Он истерически горланил в эфире, критикуя руководителя вагнеровцев.
Соловьев не пожалел истерических выражений в сторону Пригожина, передает 24 Канал. "Рупор Кремля", который раньше пел дифирамбы о "гениальности" бойцов террористической группировки, эмоционально раскритиковал поход ЧВК "Вагнер" на Москву.
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Пропагандист назвал Пригожина "предпринимателем", направившим вооруженные подразделения на столицу "родины". Вдобавок, раскритиковал вожака вагнеровцев за то, что тот так и не смог взять Бахмут, и, переходя на крик, сказал, что он нанес колоссальный удар по репутации России.
У пропагандиста Соловьева истерика: смотреть видео
По кремлевским методичкам
В том же эфире Соловьев, соблюдая все кремлевские методички, отказался подтверждать арест Суровикина. "Я не видел никакой официальной информации о его аресте", – пробормотал он.
Обошел и тему с данными о погибших вагнеровцах во время штурмов и ударов по лагерям, заявив, что необходимо проводить расследование.
Яростная российская пропаганда
- Недавно Соловьев записал видео обращение, в котором пожаловался на "тяжелое время" из-за мятежа вагнеровцев и сказал, что шокирован событиями в стране.
- Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Конституция – "не скрижали Моисея", и если нужно будет, ее могут изменить. Мол, когда она перестает выполнять свою функцию, а выполняет обратную, она "идет лесом". Ранее страна-агрессор якобы "присоединила" к себе оккупированные территории Украины, которые внесли в "список субъектов России". Затем там обнародовали новую редакцию конституции, где появились временно оккупированные территории Украины.
- Ольга Скабеева резко ответила "военному эксперту", пытавшемуся отрицать эффективность ВСУ и западной техники. Призвала всех в студии и не только "максимально трезво" оценивать ситуацию на фронте. Вероятно, наконец-то понимая, что российская армия далеко не "вторая в мире".