Пропагандист Владимир Соловьев снова начал придумывать сказки на российском телевидении. На этот раз он заявил, что Украина якобы дала взятку Байдену.

Соловьев убежден, что США оказывает военную помощь Украине только потому, что Украина еще перед президентскими выборами в Штатах подкупила Джо Байдена. Об этом пропагандист заявил в прямом эфире своего шоу на российском телевидении, передает 24 Канал.

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Украина "подкупила" Байдена

Пропагандист Соловьев продолжает лгать об Украине, и уже даже не пытается сделать свои выдумки правдоподобными. Еще совсем недавно он заявлял, что Украина – марионетка США, а теперь вдруг сменила свою риторику. Недавно в своем шоу он утвердил, что президент Джо Байден руководится Зеленским еще с того времени, когда он еще даже не был избран на этот пост.

И, мол, вероятность разглашения информации о взятках – это единственная причина, по которой США помогают Украине с вооружением, санкциями и финансами.

Иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту США, давало мх многократно. В конце концов, этот человек стал президентом. У иностранного государства, которое давало взятку, есть 100% рычаг давления на действующего президента. Поэтому Байден на самом деле абсолютно управляем украинцами,

– сказал Соловьев.

Но на этом заявлении пропагандист не остановился и, наконец, пришел к тому, что США якобы должны арестовать Зеленского "за вмешательство во внутренние дела, за сокрытие принципиально важной информации".

Напомним, что после подрыва ГЭС Соловьев цинично предлагал взорвать не только Каховскую, но и Киевскую ГЭС, ведь тогда "и без ядерного взрыва погибнет много людей". В то же время, он не признал, что дамбу взорвали россияне и попытался обвинить в теракте Украину.

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