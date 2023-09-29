Какой нарратив теперь продвигает Россия: политолог назвал главные темы пропаганды

Российские пропагандисты не отличаются особой фантазией. Они продолжают продвигать нарративы о том, что Запад якобы бросил Украину и уже скоро будет "великая пабеда".

Политолог Сергей Запорожский перечислил 24 Каналу основные тезисы Кремля, которые направлены прежде всего на внутреннего потребителя.

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"У них ничего пока не меняется: "украинцы заканчиваются, воевать некому, а в российской армии огромное количество добровольцев". Они постоянно озвучивают дутые числа о 300 тысячах якобы контрактников, которых они набрали с начала года", – отметил Запорожский.

По его словам, главный месседж обращен к самим россиянам. Мол, все не зря, осталось немного потерпеть – и будет "великая пабеда", после чего вернутся все цены на айфоны, стиральные машинки и унитазы.

Запад "бросил" Украину

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предостерегает, что враг распространяет дезинформацию о мирных переговорах 4 октября. Цель этой кампании – поднять моральный дух российского населения, запугать украинцев и создать панические настроения.

"Скабеева на днях довралась до того, что, оказывается, на 2024 год республиканцы заблокировали финансирование Украины, и вместо 24 миллиардов выделили всего шесть. Однако Скабеева не уточнила, что это всего-то на ближайшие полтора месяца", – добавил Запорожский.

Россияне думают, что Запад якобы хочет заменить Зеленского на Разумкова, чтобы тот подписал капитуляцию. А украинцы, мол, просто все "проглотят" – население страны-агрессора не знает иного взаимодействия власти и общества.

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