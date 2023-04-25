Промывают мозги детям: в России подготовили учебник по истории о войне в Украине

Российская пропаганда продолжает промывать своим гражданам мозги с детских лет. В этот раз россияне подготовили новый учебник по истории для 11-х классов, содержащий раздел "специальная военная операция".

Новую книгу представили 24 апреля на российском просветительском марафоне "Знание. Первые". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В этом учебнике будут раскрыты причины начала "специальной военной операции", а также в пропагандистском духе показано, как "население страны оказывало помощь и поддерживало участников СВО". Авторами этого "произведения" выступили бывший министр культуры России Владимир Мединский и ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов.

По словам российского министра просвещения Сергея Кравцова, учебник с разделом о "специальной военной операции" будет доступен для 10-х и 11-х классов уже с 1 сентября 2023 года. Кравцов также отметил, что школы будут переходить на него по возможности, однако уже в 2024-2025 годах он будет основным учебником по истории для российских школьников.

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