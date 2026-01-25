Основатель и президент общественной организации Svitanok.nyc Александр Таран рассказал 24 Каналу, какая была самая успешная информационная кампания российских пропагандистов в США. Также он объяснил, через какие каналы россияне пытаются продвигать свою пропаганду.

Как украинцы должны противостоять пропаганде в США?

Таран отметил, что один из главных нарративов, навязываемый Россией, о том, что в Украине существует серьезная проблема с коррупцией, а также, что американскую помощь воруют украинские чиновники.

Единственный способ противостоять этому – привести факты. Конечно, недавний публичный скандал в Украине стал определенным потрясением. Россияне пытались использовать его и развивать, однако он не имел большого эффекта,

– объяснил он.

Поэтому Украине, по его мнению, нужно четко заявить, что она имеет мощные антикоррупционные институты, которые активно работают по разоблачению коррупции и противодействуют ей. Украина прорабатывает эти проблемы и решает, ведь является страной с правительством, что функционирует, и государственными институтами, созданными для борьбы с коррупцией.

"Кроме того, украинское население также привлекает власть к ответственности за это. Такой нарратив эффективно противодействует этой пропаганде, ведь коррупция – любимый пропагандистский нарратив России, который она активно использует среди законодателей и рядовых американцев", – отметил президент общественной организации.

Также Россия, по его словам, распространяет нарратив, что в Украине есть нацисты.

Недавно в Вашингтоне возле Белого дома я разговаривал с протестующими, которые заявили об этом – как бы абсурдно это ни звучало. Россия все равно любит распространять нарратив о нацистах в Украине. Он поддерживается как среди левых, так и среди правых в американской политике, но, скорее, на уровне населения,

– отметил Александр Таран.

Для того чтобы противодействовать этому нарративу, нужно историческое освещение, чтобы донести до американцев настоящие факты об истории Украины и о том, что она не имеет ничего общего с нацистами.

Также он отметил, что россияне распространяют свою пропаганду через несколько сетей. Наиболее эффективная – через культурное влияние, также – через религиозные организации, связанные с русской православной церковью. Противодействовать этому влиянию украинцы должны, разоблачая его и сотрудничая с американскими правоохранителями.

