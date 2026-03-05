Самая большая опасность, Золкин сказал, чего надо остерегаться украинцам

Главной задачей для журналистов и медийщиков в Украине является работа именно для украинской аудитории на украинском языке. Ведь во время войны существует угроза, что граждане нашей страны могут подыгрывать врагу, потребляя пропагандистский контент.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист Владимир Золкин, отметив, что из-за этого украинский тыл может расшатываться. Ведь в России сосредоточены на распространении пропаганды не только в их стране.

Чего надо остерегаться украинцам?

По словам журналиста, сейчас в Украине нет смысла делать контент на русском языке. В начале полномасштабного вторжения он мог играть роль контрпропаганды – россияне потребляли русскоязычный контент, в том числе из Украины, и могли слушать правдивые новости. Однако сейчас ситуация изменилась.

Самая большая опасность для нас – расшатывание тыла. Россияне вкладывают огромные средства в социальные сети, чтобы сеять как можно больше "измены", дезинформации и демотивации для наших граждан,

– подчеркнул он.

Золкин отметил, что сейчас в Украине очень много так называемых лидеров мнений, которые вбрасывают в информационное пространство фейковые новости. В частности, они касаются дискредитации высшего политического и военного руководства Украины, что недопустимо во время войны.

Однако, к сожалению, многие украинцы верят таким сообщениям. Поэтому гражданам следует быть внимательными и с ответственностью относиться к контенту, который они потребляют.

Интересно! Кроме расшатывания украинского тыла, россияне также "взялись" за европейских партнеров Украины. Так, оккупанты овладели легальными европейскими интернет-ресурсами, которые перепечатывают российские государственные СМИ. Больше всего фейковых сообщений касаются войны и Зеленского.

