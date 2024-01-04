Как в Крыму работает российская система ПВО: военный эксперт назвал ее отличия от Patriot

Россияне используют во временно оккупированном Крыму и системы С-300 и С-400. Они имеют некоторые недостатки, которые помогают обнаружить их и уничтожить.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что системы С-300 и С-400 можно считать конкурентами ЗРК Patriot и по цене, и по техническим возможностям. Но все же они имеют важные отличия.

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Какие отличия между Patriot и С-400

Как отметил Нарожный, если говорить простыми словами, то у С-400 есть основной радар, дающий излучение. Эхо от него дает информацию, которую затем анализируют и понимают, есть ли какие-то воздушные цели. У Patriot, например, есть режим "стелс". Во время него излучения нет, а идет просто "прослушивание" пространства.

Также главный минус С-400 – там огромные ракеты, если сравнивать с Patriot. У американского ЗРК есть кинетическая система. Ракета попадает в цель – не разрывается, а от кинетического удара уничтожает его. А ракеты С-300 и С-400 имеют относительно большую боеголовку. Где-то 150 – 200 килограммов. Она подлетает к цели и вблизи нее взрывается,

– сказал Нарожный.

Соответственно, чтобы транспортировать такие боеголовки, нужен огромный корпус, пусковая и т.д. В Крыму есть сравнительно небольшое количество лесов, посадок и холмов, где можно скрыть эти системы. Поэтому там сравнительно удобно уничтожать их при наличии соответствующего оружия.

Конечно, на некоторых участках это есть. Но на большинстве территории Крыма таких посадок нет. Потому прятать там огромные системы как С-300, С-400 сложно. Поэтому пожелаем "успеха" российским ппошникам, которые будут скрываться от ударов ВСУ,

– подчеркнул Нарожный.

Ситуация в Крыму: коротко