Укр Рус
24 Канал Новости Украины Російського командувача ППО в Криму можуть звільнити через величезні втрати, – "Атеш"
11 марта, 00:58
3

Российскому командованию сил ПВО в Крыму грозит увольнение: партизаны "АТЭШ" назвали причину

Татьяна Бабич

Командование Севастопольской дивизии ПВО вражеской армии во временно оккупированном Крыму оказалось под угрозой увольнения. Это объяснятся разительными потерями средств ПВО.

Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ".

К теме Открыли сезон "хлопка" в Крыму: дроны СБУ всадили по авиаремонтному заводу и вражеской технике

Что известно о возможном увольнении начальника ПВО в Крыму?

По данным "Атеш", из-за накопленных потерь в подразделениях ПВО Крыма в Севастополь направили специальную проверочную комиссию.

Именно это стало причиной рассмотрения вопроса о смене командного состава 31-й дивизии ПВО. Партизаны объяснили, что Севастопольская дивизия входит в состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Россияне из этого военного формирования отвечают за прикрытие воздушного пространства над полуостровом, включительно с районами Севастополя и Джанкоя. Для этого российские солдаты применяют комплексы С-400 "Триумф".

Значительные потери средств ПВО в последнее время привели к ощутимому ослаблению защиты Херсонской области и Крыма. Москва, судя по всему, это признает,
– уточнили в "АТЕШ".

Кстати, недавно партизаны также информировали, что из-за недостатка личного состава российские военные вместо отдыха копают окопы, а за отказ или разглашение информации им угрожают переводом в штурмовые подразделения.

Как Силы обороны бьют по оккупантам в Крыму?

  • Бойцы Силы специальных операций ВСУ провели серию успешных ударов по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. В ночь на 25 февраля 2026 года были уничтожены зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

  • Позже, 9 марта, украинские подразделения нанесли новые удары по российской ПВО на полуострове. Под атаку попали три комплекса "Панцирь-С1" и мобильная огневая группа. Кроме этого, был уничтожен десантный катер проекта BK-16, а также объекты инфраструктуры на аэродроме Кировское.

  • Еще одну серию мощных ударов украинские силы нанесли 5 марта. Тогда в Крыму поразили еще один комплекс "Триумф", а в акватории Черное море уничтожили российский вертолет Ka-27.

  • По мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, такие удары свидетельствуют о системной подготовке к более масштабным действиям против российских сил. По его словам, оккупированный полуостров постепенно превращается в еще одну Чернобаевку.