Российская ракета двигалась в сторону польской границы: Польша подняла истребители

Во время атаки Украины 7 февраля российская ракета двигалась в сторону польской границы через Львовскую область. Польше пришлось поднять в небо авиацию.

О движении ракеты в сторону Польши сообщали Воздушные силы ВСУ. Впоследствии ракета изменила курс на Львов.

Смотрите также На Львовщине слышали взрывы

"Крылатая ракета на Львовщине движется в сторону границы с Польшей", – говорилось в сообщении.

Польша подняла в небо истребители

Из-за ракетного обстрела Россией территории Украины Польша активизировала протокол защиты собственного воздушного пространства. Об этом сообщает Оперативное командование страны в Х (бывший твитер).

В ведомстве отметили, что из-за интенсивной деятельности дальней авиации России, на фоне ракетной атаки по Украине, активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Там отметили, что мониторят ситуацию.

"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", – говорится в сообщении.

К слову, это не первый подобный случай. 29 декабря заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Польские военные установили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через 3 минуты вернулась в Украину.

Во время следующей массированной атаки Польша поднимала в воздух свою авиацию.

Главное об атаке

7 февраля Россия осуществила массированную атаку по Украине. Еще ночью враг атаковал дронами-камикадзе, а утром оккупанты осуществили пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22. В Киеве и ряде других городов слышали взрывы и работу ПВО. Известно о повреждениях, падения обломков. В Николаеве в реанимации от полученных травм скончался мужчина.

Известно о пострадавших и в столице. По меньшей мере три человека госпитализированы. Обломки упали в Дарницком районе и повредили две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии.

Что касается Львова, то сначала об опасности сообщили жителям Самбора, а затем и непосредственно – Львова. В конце концов, взрывы слышали в Дрогобыче. Это подтвердил руководитель военной администрации Маким Козицкий.

Пока деталей относительно попаданий или работы ПВО во Львовской области не было.

В Воздушных силах сообщали, что крылатые ракеты маневрировали на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.