Россияне хвастаются высокоточными ракетами Х-38: насколько они опасны

Российские пропагандисты распространяют информацию, что якобы начали более активно использовать для ударов по целям в прифронтовой зоне управляемые ракеты типа Х-38. Эта ракета летит до 40 километров и одновременно имеет сверхзвуковую скорость полета, а также содержит боевую часть массой 250 килограммов, поэтому может немало донимать Силы обороны Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, подчеркнув, что расстояние, на котором работает ракета Х-38, является относительно небольшим. Это означает, что самолет, который является носителем этого типа ракеты, может попадать в зону поражения украинских систем ПВО.

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Вынуждены адаптироваться

По мнению военного эксперта, все зависит от профессионального мастерства с одной стороны операторов систем противовоздушной обороны, а с другой стороны – пилота самолета-носителя ракет Х-38.

Россияне вынуждены адаптировать свои возможности и использовать те ракеты, которые до недавнего времени не использовали в качестве средств авиационного поражения.

Враг собирает по складам все, что ему доступно, для того, чтобы оказывать максимальное давление на наших защитников на поле боя. Но чем меньше радиус боевого применения различного типа ракет, тем больше вероятность того, что самолет-носитель этой ракеты может попасть под огонь наших систем ПВО,

– отметил Владислав Селезнев.

Ресурсы России исчерпываются