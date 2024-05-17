Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, підкресливши, що відстань, на якій працює ракета Х-38, є відносно невеликою. Це означає, що літак, який є носієм цього типу ракети, може потрапляти в зону ураження українських систем ППО.
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Змушені адаптуватись
На думку військового експерта, все залежить від професійної майстерності з одного боку операторів систем протиповітряної оборони, а з іншого боку – пілота літака-носія ракет Х-38.
Росіяни змушені адаптувати свої можливості та використовувати ті ракети, які донедавна не використовували як засоби авіаційного ураження.
Ворог збирає по складах все, що йому доступно, для того, щоб чинити максимальний тиск на наших оборонців на полі бою. Але чим менший радіус бойового застосування різного типу ракет, тим більша ймовірність того, що літак-носій цієї ракети може потрапити під вогонь наших систем ППО,
– зауважив Владислав Селезньов.
Ресурси Росії вичерпуються
- Щодня українські Сили оборони успішно знищують військову техніку росіян, серед яких і авіація, і танки, і системи ППО тощо. Також кожного дня особовий склад Росії зменшується на понад 1000 людей. Станом на 17 травня ліквідовано вже 491 280 окупантів.
- У зв'язку з великою кількістю втрат техніки росіяни вдаються до методу канібалізму: беруть три-чотири машини, з яких роблять одну повноцінну.
- Не секрет, що окупанти вже давно почали використовувати техніку радянських часів. Проте і цієї техніки не вистачає, тож доводиться використовувати гармату Д-44, гаубицю Д-1 і навіть дуже рідкісний 130 калібр часів Другої світової війни.
- Загалом ворог здатний виробляти техніку для війни проти України. Але наші захисники знищують більше, ніж вони виготовляють.