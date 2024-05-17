Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що не поділяє думки британців. На складах у росіян на початок війни з Україною було в межах від 15 до 20 тисяч найрізноманітнішого брухту, і десь 7 тисяч бронетехніки вони насправді можуть віддати на фронт. Але нічого нового робити не можуть.

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Використовують зброю Другої світової

За методом канібалізму росіяни беруть три-чотири машини, з яких можуть зробити одну повноцінно. А от Т-90 – єдиний танк, який вони можуть робити у кількості 20 – 25 одиниць на місяць і до 300 – на рік. Але це ніщо при тому типі війни, яку вони зараз ведуть.

Те саме стосується й артилерії: вони мають ще до 10 тисяч найрізноманітніших "стволів" на своїх складах. Дійшли навіть до зброї Другої світової війни – і Д-44, і Д-1, і навіть дуже рідкісного свого часу 130 калібру,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що в росіян є проблеми із самими снарядами: рівень виробництва був піднятий на 30%, але вони цю планку подолати не можуть. Також є проблеми з вибуховими речовинами – вони щось виробляють, але не в таких велетенських об'ємах, як би їм цього хотілося.

Перемелений потенціал

"У частині авіації за минулий рік поставили всього-на-всього 6 одиниць Су-34. А за лютий місяць ми збили десь у межах більше ніж 10 таких літаків. Це дуже серйозні показники", – підкреслив Петро Черник.

На його думку, ворога не можна недооцінювати, оскільки в них є запас міцності і по брухту, і по людях, а саме – до 3 мільйонів резервістів та понад 100 мільйонів автоматів Калашникова, яких виробила попередня імперія. Це цифра, яку важко осмислити, але цей велетенський потенціал проїдається, перемелюється військами України та помаленьку рухається донизу.

У циклі цієї сухої погоди може настати момент, коли Владімір Путін заволає про перемир'я. І, зрештою, він вже це зробив нещодавно. Ми розуміємо, що про перемир'я просить слабший,

– підсумував Черник.

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