Ракеты России залетают в пространство НАТО, чтобы показать это как их сферу влияния, – Чаленко

Во время массированного ракетного удара по Украине 24 марта одна из российских ракет на 39 секунд залетела на территорию Польши. Ее нужно было сбивать. Бездействие тут будет иметь значительно худшие последствия.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, отметив, что это уже не первый инцидент, когда российская ракета пересекает границу с Польшей. Очень негативно, что они не сбивают эти ракеты.

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Почему нужно сбивать эти ракеты

Как рассказал Чаленко, поляки начали говорить, что Россия специально использует такую тактику, чтобы Украина была вынуждена перекрывать еще одно направление. Но все можно решить значительно проще.

Абсолютно не принимаю комментарий о тактике. Если они не хотят сбивать эти ракеты, то пусть передадут нам дополнительные системы ПВО, чтобы мы как раз перекрыли это направление со стороны Польши. Было бы абсолютно корректно. Зачем тогда они поднимают борта F-16? То есть им нормально, когда на территорию Польши залетает вражеский объект, а они должным образом не реагируют?

– сказал Чаленко.

В свое время Турция, которая является членом НАТО, без лишних колебаний сбила российский истребитель. И никакой эскалации по линии "Россия – НАТО" не произошло. А сейчас Путин хочет продемонстрировать, будто Альянс не является очень надежной организацией.

Я надеюсь, что эти уроки наши польские партнеры смогут выучить и будут более адекватно реагировать. Сейчас российские ракеты залетают в воздушное пространство НАТО, чтобы показать, что это едва ли не их сфера влияния. Пришло время конкретно реагировать на действия агрессора. Если идет атака, то нужно сбивать,

– отметил Чаленко.

Российская ракета в Польше: коротко