Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що це вже не перший інцидент, коли російська ракета перетинає кордон із Польщею. Надзвичайно негативно, що вони не збивають ці ракети.

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Чому потрібно збивати ці ракети

Як розповів Чаленко, поляки почали говорити, що Росія спеціально використовує таку тактику, аби Україна була змушена перекривати ще один напрямок. Але все можна вирішити значно простіше.

Абсолютно не приймаю коментар про тактику. Якщо вони не хочуть збивати ці ракети, то нехай передадуть нам додаткові системи ППО, аби ми якраз перекрили цей напрямок з боку Польщі. Було б абсолютно коректно. Навіщо тоді вони підіймають борти F-16? Тобто їм нормально, коли на територію Польщі залітає ворожий об'єкт, а вони належно не реагують?

– сказав Чаленко.

Свого часу Туреччина, яка є членом НАТО, без зайвих вагань збила російський винищувач. І жодної ескалації по лінії "Росія – НАТО" не відбулося. А зараз Путін хоче продемонструвати, буцімто Альянс не є дуже надійною організацією.

Я сподіваюся, що ці уроки наші польські партнери зможуть вивчити і будуть більш адекватно реагувати. Зараз російські ракети залітають в повітряний простір НАТО, аби показати, що це ледь чи не їхня сфера вплину. Настав час конкретно реагувати на дії агресора. Якщо йде атака, то потрібно збивати,

– зазначив Чаленко.

Російська ракета в Польщі: коротко