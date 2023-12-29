Крылатая ракета пролетела над Польшей: главе российской дипмиссии вручили ноту протеста

Россия 29 декабря нанесла массированный ракетный удар по Украине. Известно, что одна из воздушных целей врага залетала на территорию Польши. Поэтому главу российской дипломатической миссии уже "вызвали на ковер".

Так, Министерство иностранных дел уже вызвало поверенного по делам России Андрея Ордаша "на ковер". Причиной послужил тот факт, что российская ракета залетела на территорию Польши, нарушив воздушное пространство страны.

Читайте также Попадание в дома, учреждения здравоохранения, образования: все о массированной комбинированной атаке России

Вручили ноту протеста

В ведомстве отметили, что заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал к себе Ордаша. Российскому дипломату вручили ноту протеста. В ней Польша требует Россию объяснить инцидент, связанный с нарушением крылатой ракетой воздушного пространства страны.

Также в Польше подчеркнули, что должны прекратиться подобные действия.

Что известно о пролете ракеты

Под утро русские военные запустили около 90 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Ими били из стратегической авиации – самолетов Ту-95МС.

Известно, что во время массированного ракетного удара неизвестный объект нарушил воздушное пространство Польши. Позже стало известно, что фиксировали российскую крылатую ракету, которую враг направил на Украину.

После этого президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание. Он обсудил ситуацию с военными страны.

Как отметил командующий польскими оперативными Вооруженными силами генерал-майор Мацей Клиш, в воздушном пространстве Польши ракета была на протяжении примерно трех минут.

Во время брифинга командующий Оперативным командованием Вооруженных сил Польши генерал Мацей Клиш отметил, что польский воздушное пространство российская ракета нарушила ориентировочно на 40 километров.

Объект, который находится в воздушном пространстве Польши, находился на территории Польши менее 3 минут и покинул наше воздушное пространство,

– заявил генерал Клиш.

Он добавил, что из-за маневров, выполняемых крылатой ракетой, а также ее выхода из воздушного пространства страны, он не принимал ни одного решения относительно нее.

Обратим внимание, что русские военные запустили 29 декабря 158 воздушных целей. Нашим защитникам неба удалось сбить 114 воздушных целей. Речь идет о 27 "Шахедах" и 87 крылатых ракетах Х-555/Х-101.