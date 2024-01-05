"Россияне уже увидели слабость НАТО": на какие удары дальше может пойти Кремль
Путин прибегает к провокациям, прощупывая готовность НАТО давать ответ. Реакция на пересечение российской ракетой воздушного пространства Польши может мотивировать Кремль на дальнейшие действия.
Об этом 24 Каналу сказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что пролет ракеты над Польшей продемонстрировал, что Североатлантический союз не готов реагировать практическими действиями.
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Какие выводы России по НАТО
Осипенко отметил, что в такой ситуации Польша не сама принимает решение. Ведь НАТО с начала полномасштабного вторжения России в Украину беспокоилось о том, чтобы не допустить столкновения Альянса с Москвой, иначе будет ядерный конфликт.
Поэтому, по его словам, в Польше и не предпринимали резких действий в ответ на пролет российской ракеты. Однако выводы по таким ситуациям делает и Москва, и Брюссель.
Москва делает выводы, что НАТО физически не готово к столкновению,
– сказал политолог-международник.
Поэтому, добавил он, Кремль понимает, что может совершать какие-то мгновенные или гибридные операции против Североатлантического альянса. И россияне выберут самую слабую точку и будут продолжать провокации.
Как будет реагировать Россия на нерешительность НАТО
Политолог-международник отметил, что Североатлантический альянс уже продемонстрировал, что не готов реагировать на подобные ситуации практическими действиями.
Если вы не готовы отвечать сами, дайте Украине все, чтобы она ответила,
– заявил Осипенко.
Также, по его словам, Запад должен снять все ограничения, в частности, касаемо ударов оружием союзников по территории России. И, конечно же, предоставить Украине необходимое оружие и финансовую помощь.
Ведь, добавил политолог-международник, несостоятельность или неготовность НАТО дать России решительный ответ лишь мотивируют Кремль. Потому что Путин как зверь чувствует слабости и именно туда будет направлять свои дальнейшие удары.
Ракета России над Польшей: что известно
- Во время очередного массированного обстрела Россией территории Украины, состоявшегося 29 декабря 2023 года, вражеская ракета нарушила воздушную границу Польши. Местные правоохранители взялись искать ее обломки.
- Комментируя этот инцидент, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что подобные падения неизвестных воздушных объектов во время российских атак фиксируются уже не в первый раз. Он подчеркнул, что это очередной сигнал для наших партнеров, чтобы усилить Украину средствами ПВО.
- Когда же Россия 2 января 2024 года массированно ударила по Украине ракетами, Польша поднимала в небо истребители F-16. На такой шаг она пошла для защиты своего воздушного пространства.