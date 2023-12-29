НАТО только однажды применило 5 статью: как Польша отреагирует на российскую ракету в ее небе

Во время массированной атаки россиян Украины неизвестный летательный объект пересек воздушное пространство Польши. Президент страны по этому поводу собрал экстренное совещание военных и силовиков, после которого стало известно, что это была российская ракета.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что вряд ли НАТО, членом которого является Польша, применит 5 статью своего устава. Поэтому не стоит ожидать военной реакции со стороны Североатлантического союза на это событие.

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Вероятно, НАТО и Польша отреагируют на пересечение российской ракетой воздушного пространства страны Альянса официальным несогласием или возражением в адрес России.

Напомним, что Североатлантический Альянс лишь однажды применил 5 статью – после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Это произошло 22 года назад,

– отметил Ступак.

Можем получить помощь

5 пункте соглашения об обороне НАТО отмечается, что страна-член Североатлантического союза, подвергшаяся вооруженному нападению, может рассчитывать на помощь со стороны других участников. Эта поддержка может носить не только военный характер. Каждая страна самостоятельно принимает решение о помощи, которую будет оказывать участнику, пострадавшему из-за агрессии.

В то же время, массированная атака на Украину 29 декабря может ускорить процесс выделения нашей стране помощи со стороны союзников.

Возможно это прозвучит очень цинично, но в прошлом каждый раз, когда россияне предпринимали такие же ужасные атаки с многочисленными жертвами и разрушениями, Украина получала то, что долгое время нам не давали: вооружение, боеприпасы, военную помощь. Поэтому не исключаю, что, к сожалению, такой ужасающей ценой Украина может получить дополнительную поддержку,

– предположил Ступак.

Также нельзя исключать, что в Конгрессе США наконец-то проголосуют за выделение 61 миллиарда помощи Украине.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Посол США в Украине Бриджит Бринк уже отреагировала на массированную атаку по Украине, опубликовав скриншот с сообщениями о воздушных тревогах в Киеве. Также она отметила, что "Украина нуждается в финансировании уже сейчас".

Более того, дипломатические представительства многих стран готовят соответствующие рапорты по поводу ракетных обстрелов Украины 29 декабря. Бринк также должна сделать развернутый доклад Госдепартаменту США о том, что произошло, как отработала ПВО, где были попадания, куда россияне попали по информации США, и изложит свои предложения, что делать в этой ситуации.

"Этот доклад наверняка попадет в Белый дом, Палату представителей и в Сенат", – предположил Иван Ступак.

Что известно об инциденте в Польше во время массированной атаки Украины