Российская ракета в Польше: Дуда собрался серьезно поговорить со Столтенбергом

Президент Польши Анджей Дуда будет серьезно разговаривать с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом относительно российской ракеты, которую нашли вблизи города Быдгощ.

Разговор состоится в понедельник, 15 мая. Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач.

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Сегодня президент поговорит с генеральным секретарем НАТО, мы также находимся в контакте с нашими американскими союзниками, будем говорить об этой ситуации.

– сказал Пшидач.

Он добавил, что сначала будут разбираться, откуда ракета прилетела и как она оказалась на территории Польши. Остальные подробности пока неизвестны. По всей вероятности, их обнародуют уже после разговора.

Российская ракета в Польше: что известно

27 апреля в лесу возле города Быдгощ, расположенном на севере Польши, были обнаружены обломки военного объекта. Это похоже на ракету класса "воздух-земля" российского происхождения.

Сначала польские военные считали, что это дрон, но потом склонились к версии, что это элементы ракеты. Там были надписи на русском языке. Пока неизвестно, взорвалась ли она.

Впоследствии стало известно, что ракета Х-55 упала еще в декабре 2022 года. Однако об этом инциденте стало известно только в конце апреля.

Потом появились данные, что ракета была выпущена из российского самолета. Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что польские военные не доложили ему о ракете, хотя заметили ее.

BBC утверждало, что ракета могла пролететь Польшей около 300-500 километров, то есть треть государства.

Польша входит в НАТО. Угроза для одного из членов означает угрозу всему Альянсу. Вероятно, Дуда хочет поговорить со Столтенбергом о реагировании или мерах безопасности.