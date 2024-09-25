Российская разведка использует западные спутники для разведки на наших АЭС, –Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что разведка России использует спутники Запада. По словам президента, враг пользуется спутниками для разведки на атомных электростанциях Украины.

Президент Украины на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Путин, по данным нашей разведки, планирует атаку на ядерную энергетику Украины. В частности, чтобы отсоединить наши АЭС от энергосети.

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Что заявил Зеленский об использовании спутников Запада

Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет спутниковые снимки нашей инфраструктуры. Президент объяснил, что:

любой удар по ядерной инфраструктуре несет глобальный огромный риск;

ядерные реакторы должны быть защищены.

С помощью спутников других стран, Россия получает детальную информацию об инфраструктуре наших АЭС. Любой удар дрона по критическому объекту энергосистемы может привести к ядерной катастрофе. Это никогда не должно произойти. И это частично зависит от вашего давления на агрессора,

– заявил Зеленский.

Президент Украины объяснил, что, если, не дай Бог, Россия вызовет ядерную катастрофу на одной из наших АЭС, то радиация не уважает государственных границ. Тогда, к сожалению, разные страны могут ощутить на себе разрушительные последствия.