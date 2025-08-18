Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. В ночь на 17 августа прогремели очередные взрывы на российской железной дороге. Произошло это на станции "Лиски", которая является важным логистическим узлом для оккупационной армии.

Как может наступить коллапс в российской железной дороге?

Как отметил Андрющенко, это уже 16 удар только за последнее время по российской железной дороге. Станция "Лиски" является огромным узлом, откуда идет снабжение на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В России уже говорили, что там простаивает 14 гражданских поездов. Грузовых будет значительно больше.

Россияне не сообщают, что все починили и они поехали. И это только гражданские поезда. Грузовых будет значительно больше. Все это опаздывает, стоит и фактически на недели срывает перемещение того, что должно было оказаться на линии фронта. Если такие удары продолжатся, то можно оптимистично сказать, что где-то в октябре российская железная дорога на этих направлениях станет,

– отметил Андрющенко.

В этом случае удалось выбрать действительно эффективную тактику. У врага стало значительно меньше взрывов на релейных шкафах. Чтобы остановить поезда, нужно сжечь сразу два таких объекта. Заменить их не сложно. Тут можно говорить максимум о сутках простоя.

Значительно более интересными направлениями являются удары по пунктам управления железной дороги. Это – электроника, которую чрезвычайно сложно заменить. И это не делается быстро. По разным данным, уже удалось вывести из строя 7 пунктов управления. И не факт, что враг смог их восстановить.

Далее идут удары по подстанциям, где электрифицирована линия. Россияне вынуждены доставать тепловозы и таскать все "дедовским" способом. При этом тепловозов не так много. Все это рано или поздно приведет к коллапсу российской железной дороги. На этом простое они не будут успевать ремонтировать и все таскать. Это – прекрасная тактика и стратегия,

– подчеркнул Андрющенко.

Если все пойдет в таком же темпе, то уже где-то к октябрю в России станут две железные дороги – "Юго-Восточная" и "Северо-Кавказская". Они как раз сходятся в Ростовской области.

Грузовиками не завезешь столько всего, сколько поездом. Ни боекомплекта, ни топлива. Останется у них море. Будут вынуждены возить топливо из Новороссийска и Керчи в Мариуполь. Но тогда в игру уже вступают морские дроны,

– отметил Андрющенко.

Взрывы на российской железной дороге: коротко