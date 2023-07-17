Оперативника убил звонарь из Лавры, – экс-глава ГУР о российских агентах в рясах
Московский патриархат зависим в управлении от России. Кроме того, украинские спецслужбы неоднократно разоблачали агентов и корректировщиков огня среди попов УПЦ МП.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-глава ГУР Валерий Кондратюк. Он заметил, что агенты в рясах не только существуют, они достаточно активны и являются подразделением филиала ФСБ.
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"Мой знакомый генерал говорил, что никогда не пойдет в Киево-Печерскую лавру, потому что всех служащих там попов знает по оперативному псевдониму. Это угроза национальной безопасности государства", – отметил Кондратюк.
Как ГУР разоблачило российских агентов среди попов МП: смотрите видео
Агенты в рясах
Во время первого боевого столкновения в Славянске украинские спецназовцы давали отпор людям террориста Игоря Гиркина из Киево-Печерской лавры. В результате противостояния два человека были ранены и один – убит.
Был убит наш оперативник из Полтавской области. Убийца с позывным "Ромашка" – это был звонарь Лавры,
– рассказал экс-глава ГУР.
Государство должно быть толерантным по отношению к религии. По мнению Кондратюка, во время войны не стоит поднимать вопрос московского патриархата. В первую очередь нужно разобраться с входящими в него людьми.
"Нельзя сказать, что во всем московском патриархате только враги. Но я считаю, что каждое государство строится на собственной религии и истории", – добавил экс-глава ГУР.
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