Бьют прицельно: россияне выбрали новую тактику для террористических атак по Харьковщине

Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область, в частности Изюмщину, Купянщину и Золочевщину. Кроме аграрных предприятий, враг выбрал новую тактику обстрелов.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что россияне прицельно бьют беспилотниками, сбрасывая с них боеприпасы. За последнюю неделю на Харьковщине известно о 8 погибших.

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Тактика россиян для ударов по Харьковской области

Этой ночью, 10 марта, взрывы раздавались на Изюмщине и Купянщине Харьковской области.

"На Изюмщине в селе Покровское россияне целенаправленно направили 2 беспилотника на здание птицекомплекса. К счастью, обошлось без пострадавших. На Купянщине 2 "Шахеды" попали в аграрное предприятие, пострадала техника и ангары", – сказала корреспондентка.

За прошедшие сутки от российских обстрелов пострадала Золочевщина. Оккупанты сбросили снаряд с дрона, это можно назвать дистанционным минированием территории.

Из-за подрыва на боеприпасе на месте погибли 2 человека – мужчина и женщина. Через несколько часов погиб еще один человек, который получил очень серьезные ранения. Несмотря на все попытки медиков мужчина погиб в больнице,

– отметила Черненко.

Кроме того, в Золочевском районе Харьковской области под ударом оказалось село Ивашки. Оккупанты снова применили тактику сброса боеприпаса с дрона. Ранения получила одна женщина.

Россияне продолжают наносить удары по гражданским, аграрным и пищевым предприятиям Харьковской области. Уже второй раз за эту неделю враг целенаправленно атакует беспилотниками.

В ночь на 8 марта Россия обстреляла Богодухив, результате чего был поврежден мясокомбинат. Погибло 3 человека, 7 пострадавших – это были работники, которые имели ночную смену.

Всего за прошедшую неделю россияне убили на Харьковщине 8 человек и ранила 21. Оккупанты атаковали и дронами, и ракетами.

Напомним, что Харьков 7 марта оказался под ударом ракеты "Искандер-М", пострадало 8 человек. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.