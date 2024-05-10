После российских атак самая сложная ситуация с энергетикой в 2 регионах: о каких областях идет речь

Российская армия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре нашего государства. Известно, что сейчас самая сложная ситуация с энергетикой после вражеских атак в 2 регионах.

Речь идет о Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире Радио Свобода.

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Вследствие вражеских атак сложная ситуация с энергетикой в 2 регионах

У нас есть два региона, которые страдают больше всего. Первое – это Харьков. Мы имеем там сетевые ограничения. Это означает, что нельзя подать электроэнергию, которая есть там на другие части Украины, если так можно сказать, в сам город из-за сетевых ограничений. И там на каждый час где-то 200 – 250 тысяч человек находятся без света,

– сказал Сергей Коваленко.

Согласно его словам, локальный оператор сетей пытается сделать это достаточно сбалансировано, но на 100% на каждый час невозможно запитать каждого из потребителей.

Коваленко отметил, что в Днепропетровской области после массированных обстрелов энергообъектов с марта действуют ограничения для промышленных потребителей.

Вторая история у нас складывается на Днепропетровщине. В одном из промышленных регионов также действуют промышленные ограничения еще с мартовских обстрелов. И там есть ограничения. Они касаются прежде всего промышленности. Это сетевые ограничения,

– отметил Коваленко.

Он констатирует, что несмотря на то, что апрель и май являются месяцами, когда энергопотребление одно из самых низких уже наблюдается дефицит в пиковые утренние и вечерние часы потребления.

"Конечно, несколько часов в день, когда есть солнце, работают солнечные станции на полную мощность, этого дефицита может не быть, но в утренние и вечерние пиковые часы у нас уже дефицит", – сообщил он.

Коваленко отметил, что стоит понимать еще 2 момента.

Во-первых, это апрель и май. Такие два месяца за весь год, в котором потребление максимально низкое. То есть у нас тепло, у нас длинный световой день и у нас еще не наступила жара, когда включаются все кондиционеры. То есть мы должны понимать, что даже на низком потреблении у нас уже есть дефицит,

– резюмировал он.

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