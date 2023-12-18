Когда могут быть атаки на украинскую энергетику: военный эксперт сказал, чего ждут россияне
В Украине уже давно длится отопительный сезон, но россияне до сих пор не совершили массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Вряд ли враг отказался от своих планов – он просто ждет подходящего момента.
В частности, возвращения морозов, сказал 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев. Как известно, в последние дни в Украине сохраняется плюсовая температура.
Читайте также Следующие две недели могут быть напряженными: возможны ли массированные ракетные атаки на праздники
"Вероятнее всего, мы увидим масштабные ракетные и дроновые атаки, потому что враг также просчитывает, в частности, максимальную нагрузку на критическую энергетическую инфраструктуру нашей страны. Следовательно, будет пытаться поразить в тот момент, когда будем наиболее уязвимыми", – отметил Селезнев.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Враг имеет ресурсы, но украинская ПВО готова
В начале ноября украинская разведка сообщала, что у россиян есть более 800 ракет разных типов. Также у них достаточно пусковых установок, ракетоносителей в море и стратегических бомбардировщиков.Обратите внимание! Не все из 800 ракет враг может запускать массово и именно по энергетике. Кроме того, он вынужден оставить как минимум 30% в запасах.
К тому же, враг делает все возможное, чтобы выяснить расположение украинских систем ПВО и ПРО. Именно с этой целью он часто запускает свои дроны-камикадзе.
Однако и украинские защитники не стоят на месте. Они приобретают все больше соответствующих боевых возможностей, в частности благодаря военно-технической помощи от наших западных партнеров.
Сбивать баллистику еще год назад нам казалось несбыточной мечтой. Теперь эффективность украинской ПВО, в частности в районе Киева и Киевской области, такова, что даже эти ракеты мы способны уничтожать,
– подчеркнул Селезнев.
Враг возобновил атаки "Кинжалами": последние новости
- В четверг, 14 декабря, в Украине было много воздушных тревог. Сначала российские оккупанты запускали фальш-цели, а потом аэробалистические ракеты "Кинжал". Одну из них сбили в Киевской области.
- Еще два "Кинжала" враг направил в направлении Хмельницкой области. Одна из ракет попала в аэродром в Староконстантинове, но всю авиацию рассредоточили ранее.
- "Кинжал" – редкая и дорогостоящая ракета, которая способна преодолеть тысячи километров в считанные минуты. До атаки 14 декабря враг применял ее аж в августе.