Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Наказание небесное" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, прокомментировав ситуацию на одном из направлений фронта.

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За последнее время захватчики усилили использование управляемых авиационных бомб. Также кажется, будто они получили дополнительные партии боеприпасов. Скорее всего, захватчики готовятся к возобновлению штурмов.

Есть ощущение, будто им привезли дополнительный боекомплект. Но не весь взрывается. Есть большая вероятность, по-моему, это те боеприпасы, которые закупили у КНДР. Из-за низкого качества многие не взрываются. Но там все равно слишком много боеприпасов. Они готовятся к штурмам,

– подчеркнул Отченаш.

Использует ли Россия на фронте "Шахеды"

Как отметил Отченаш, россияне действительно пытаются использовать иранские дроны-камикадзе "Шахеды" для ударов на фронте. Одна из целей – дорогое западное вооружение. Однако пока нет ни одного подтвержденного уничтожения такой техники из-за "Шахед".

Однако были попадания по другим образцам вооружения. Это действительно случалось.

Использование "Шахедов" значительно удешевляет процесс уничтожения западной техники. Но пока нет ни одного зарегистрированного инцидента удара "Шахедами" по ценной технике. По другим образцам, к сожалению, были попадания. Это нужно признавать. Также это означает, что Россия может производить "Шахеды" в большом количестве,

– подчеркнул военный.

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