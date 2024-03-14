Это частичный успех, – РДК прокомментировал реакцию Путина на прорыв границы

Лишь на вторые сутки глава Кремля Владимир Путин смог прокомментировать операцию российских добровольцев. Диктатор сказал, что будто бы границу прорвали "иностранные наемники".

Также он пожаловался, что бойцы пытаются сорвать так называемые "выборы". В свою очередь, начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" отметил 24 Каналу, что реакция Путина – частичный успех.

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"Да. В частности, это частичный успех. Поскольку те территории, на которых ведутся боевые действия не смогут участвовать в безумном цирковом представлении под названием "выборы президента России". В любом случае выборы станут не легитимными, в частности, по этой причине", – подчеркнул "Фортуна".

Что с российским населением

В РДК заявили, что бои ведутся в Курской и Белгородской областях. Местное население напугано и не проинформировано, как и в предыдущие рейды – весной и осенью 2023 года. Власти России ничего не делает, чтобы защитить россиян.

В какой-то момент на территории населенных пунктов начинают вестись боевые действия. Наши бойцы, встречая местное население, настоятельно рекомендуют всем пройти в укрытие, не выходить на улицу, нигде не появляться,

– подчеркнул начальник штаба РДК.

Поскольку бойцы Российского добровольческого корпуса всегда говорят всем, в частности, населению России, что российская армия вообще не стесняется обстреливать свои города и села, если существует угроза входа какой-то группы.

Последние заявления российских добровольцев

Рейд на территорию России начался 12 марта. Российские добровольцы говорят, что готовы идти на столицу, но Москва – промежуточная цель. Основная цель – Владивосток в долгосрочной перспективе. Бойцы развивают успех наступательных действий и имеют серьезные и уверенные намерения и амбиции.

Прорыв границы очень невыгоден для Владимира Путина накануне псевдовыборов, хотя результаты известны заранее. В РДК считают, что справедливым бы финалом для диктатора была реализация ордера МУС и суд за все преступления. Но самый страшный сценарий – лишение его всех преференций и заслуг.

К тому же, в Кремле наблюдается нешуточная паника. Об этом свидетельствует заявление Путина. Российские власти совсем не ожидали, что "выборы президента России" состоятся таким образом. В легионе "Свобода России" утверждают, что кремлевская "элита" не знает, что делать с этой ситуацией и начинает суетиться.

Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон обратились к мирным россиянам, которые живут в Белгороде и Курске, а также к властям этих регионов. Бойцы предупредили, что будут наносить удары по военным объектам, которые оккупанты обустроили между гражданскими.