Так называемая "вторая армия мира" имеет значительные проблемы. Так, российские дезертиры массово убегают с фронта.

Теперь вражеских дезертиров разыскивают. К их поискам привлекли подразделения Росгвардии.

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В Луганской области российские дезертиры бегут с фронта

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на сегодняшний день на временно захваченных территориях Луганской области российские дезертиры бегут с фронта.

Так, в лесных посадках рядом с населенным пунктом Новороссошь зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из числа мобилизованных. К розыску привлечены подразделения Росгвардии.

Вероятно, российские террористы не хотят уехать домой в черных пакетах, поскольку потери вражеской армии просто колоссальны.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Оккупанты массово убегают со своих позиций