В Луганской области российские дезертиры убегают с фронта: их уже разыскивают
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Так называемая "вторая армия мира" имеет значительные проблемы. Так, российские дезертиры массово убегают с фронта.
Теперь вражеских дезертиров разыскивают. К их поискам привлекли подразделения Росгвардии.
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В Луганской области российские дезертиры бегут с фронта
Как сообщили в Генштабе ВСУ, на сегодняшний день на временно захваченных территориях Луганской области российские дезертиры бегут с фронта.
Так, в лесных посадках рядом с населенным пунктом Новороссошь зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из числа мобилизованных. К розыску привлечены подразделения Росгвардии.
Вероятно, российские террористы не хотят уехать домой в черных пакетах, поскольку потери вражеской армии просто колоссальны.
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса.
Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.
Оккупанты массово убегают со своих позиций
- Недавно стало известно, что на фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "Шторм-Z" российских оккупационных войск, все чаще самовольно покидающие боевые позиции.
- Анна Маляр рассказывала, что в российской армии сейчас фиксируются факты оставления позиций, дезертирство, факторы злоупотребления алкоголем и наркотиками, то есть дисциплинарное разбалансирование происходит.
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали покидать свои позиции на Донбассе. Уход сопровождается мародерством.