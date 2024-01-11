Полкилометра до границы: на Черниговщине российская ДРГ расстреляла авто, погиб мужчина
Источник:Суспильное
Россия продолжает создавать угрозу Украине. Российские диверсанты заходят на территории и граничащие с государством-агрессором.
В Семеновской общине Черниговской области, 10 января, российские диверсанты пересекли границу с Украиной и расстреляли автомобиль с гражданскими.
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До российской границы 500 метров
Начальник Новгород-Северской РВА Сергей Сергиенко сказал, что трагедия произошла между селами Гремячко и Леоновка. Населённый пункт расположен близко к границе. Оттуда до границы со страной-агрессором всего полкилометра.
Он рассказал, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Домой возвратиться он не успел, его расстреляли русские диверсанты. Ему было 63 года. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.
Как противодействуют российским диверсантам украинские защитники
- На Севере страны россияне продолжают применять диверсионно-разведывательные группы. За последние несколько месяцев таких попыток было около 8 – 10. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления полковник Юрий Повх. Он также рассказал, как украинские защитники сражаются с российскими ДРГ.
- По словам Повха, больше всего провокаций происходит именно на территориях Черниговской и Сумской областей. В таких случаях украинские защитники оперативно выявляют врага и останавливают любые попытки провокаций.
- Он также добавил, что на границе с Беларусью враг продолжает сохранять военное присутствие, создавая тем самым напряжение. Впрочем, действий ДРГ, артиллерийских обстрелов на Волынском и Полесском направлениях не фиксируется. Обстановка на этом участке относительно спокойная.