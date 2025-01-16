В Ровенской области российские диверсанты взорвали колею перед военным эшелоном: их задержала СБУ

В Ровенской области диверсанты взорвали самодельное взрывное устройство на железнодорожном пути. Целью атаки был грузовой поезд Сил обороны.

Двух злоумышленников, оказавшихся агентами российских спецслужб, уже задержали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Смотрите также Киевский адвокат руководил агентурной сетью ФСБ: участники следили за чиновниками и волонтерами

Диверсанты искали "быстрого заработка"

Аварии и человеческих жертв удалось избежать благодаря своевременной реакции машиниста и действиям СБУ. Ее сотрудники предварительно остановили эшелон на безопасном расстоянии. После ремонта железнодорожного пути движение поезда восстановили.

Спецслужба оперативно задержала вражеских агентов, которые пытались скрыться с места преступления. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 32 лет.

Россияне завербовали их через телеграмм-каналы для "быстрого заработка". По данным Офиса Генерального прокурора, за диверсию на железной дороге подозреваемым пообещали 10 тысяч долларов США.

Необходимые элементы взрывчатки, а также видеокамеру для съемки выполнения заказа мужчинам прислали почтовым отправлением.

По указанию врага злоумышленники изготовили самодельное взрывное устройство. Его заложили под железнодорожные пути на перегоне "Здолбунов-Ровно" и дистанционно взорвали звонком на телефон-детонатор перед приближением военного эшелона.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение

Так россияне пытались навредить железнодорожной логистике поставки оборонных грузов для украинской армии на передовой.

Во время обыска у мужчин изъяли составляющие взрывного устройства и мобильные телефоны с доказательствами их деятельности в пользу России. Следователи СБУ сообщили участникам группы о подозрении в диверсии, совершенной по предварительному сговору в условиях военного положения.

Злоумышленники сейчас находятся под стражей без права внесения залога, досудебное расследование продолжается. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, накануне в Хмельницкой области диверсанты в возрасте 28 и 29 лет взорвали самодельную взрывчатку на железнодорожном перегоне. Машинист вовремя остановил грузовой поезд, обошлось без пострадавших. Фигурантам объявили подозрение, им также грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.