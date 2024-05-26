Россия организовывает диверсии в Европе, чтобы сорвать поставки военной помощи Украине, – NYT

В Европе увеличилось количество российских диверсионных операций, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.

По словам представителей разведки США и их союзников, диверсионные операции низкого уровня являются частью российской кампании по подрыву военной поддержки Украины.

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Российские диверсии в мире

Журналисты NYT сообщают, что среди российских диверсий в частности были поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.

Также в материале упоминается арест российских агентов по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.

Хотя эти действия могут выглядеть случайными, американские и европейские чиновники по безопасности говорят, что они являются частью согласованных усилий России, чтобы замедлить поставки оружия Киеву и создать видимость растущей европейской оппозиции по поддержке Украины,

– считают журналисты.

По словам чиновников, этой кампанией руководит военная разведка России.

Результаты действий российской разведки

По данным NYT, эти диверсии россиян пока не прервали поток оружия в Украину, и многие из целей не имеют прямого отношения к войне. Но некоторые представители силовых структур говорят, что Россия таким образом пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность по всей цепи поставок оружия. Это соответственно увеличивает расходы и замедляет темпы поставок.

Лидеры стран НАТО и Европы предупреждают о росте угрозы. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на прошлой неделе заявила, что Россия ведет "теневую войну" против Европы. Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об аресте 12 человек, обвиняемых в "избиении и попытке поджога",

– говорится в материале.

Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе заявил, что Россия представляет "реальную и серьезную угрозу" после того, как его страна предупредила о возможных нападениях на производителей энергии и оружейные заводы.

На фоне роста беспокойства относительно саботажа послы стран НАТО в следующем месяце встретятся с директором национальной разведки США Аврил Хейнс. Именно она предоставит разведывательную информацию о войне России в Украине, а также обсудит российскую кампанию саботажа в Европе.

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