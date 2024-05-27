Серьезный сигнал: Польша хочет ограничить передвижение российских дипломатов
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польское правительство введет ограничения на передвижение работников российского посольства на территории страны. Об этом он заявил во время заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.
Москве в ближайшее время сообщат подробную информацию об ограничительных мерах. Их причина – диверсии, которые проводили россияне на территории ЕС.
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К каким действиям прибегнут поляки
Посольство России в ближайшее время получит соответствующую ноту. Это будут ограничения как в отношении самого посольства, так и в отношении консульского персонала Российской Федерации в Польше. Российским дипломатам будет разрешено передвигаться в пределах Мазовии, а консулам – только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Это будет касаться дипломатов, за исключением посла,
– сказал Сикорский.
Он надеется, что другие государства также последуют польскому примеру. Глава МИД Польши выразил надежду, что Россия будет воспринимать это как серьезный предупредительный сигнал. Сикорский добавил: в Польше есть доказательства того, что Россия причастна к диверсиям в ЕС.
Что известно о диверсиях россиян
Речь о поджогах склада в Великобритании, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве. А еще российских агентов арестовали по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.
Такими действиями россияне пытаются подорвать военную поддержку Украины: посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность по всей цепи поставок оружия.
Они не гнушаются дезинформацией, саботажем и хакерскими атаками. И в целом довольно комфортно чувствуют себя в Европе.
Аналитики считают, что российские шпионы в Европе готовят нападение на НАТО. После отравления Скрипалей и волны высылки с континента спецслужбы Кремля быстро оправились, сделали работу над ошибками и стали работать эффективнее.