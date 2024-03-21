Глобальные планы российских добровольцев известны: Юсов сказал, каких целей уже достигли
В украинской разведке рассказали, что глобальными планами российской вооруженной оппозиции является освобождение России от путинской диктатуры. Сейчас в России продолжается операция добровольцев, которая началась 12 марта.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что истерика российских пропагандистов, человека, похожего на Путина, и Пескова – яркое тому подтверждение, пишет 24 Канал.
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Что сказали в ГУР о действиях российских добровольцев
Те данные, которые есть сегодня в международных СМИ, указывают на то, что это очень удачная операция и с точки зрения прорыва границы, который состоялся. Несмотря на то, что россияне пытались отрицать, сегодня и международные аналитики, и источники, которые есть у наших партнеров, ярко свидетельствуют – граница в том направлении была прорвана, и это была удачная операция, в то же время со стороны оккупантов (звучит – 24 Канал) очередная ложь,
– заявил Юсов.
По его словам, российские добровольцы уже выполнили ряд целей:
- ликвидировали сотни оккупантов – более 600 убитыми и еще больше ранеными;
- уничтожили много единиц техники;
- главное – операция действительно продолжается.
"Да, это помогло, в том числе и Силам безопасности и обороны Украины. Это важная составляющая, и для наших защитников это дополнительный важный момент", – объяснил Юсов.
Российские добровольцы заявили, что ответили за Киев
- Россия в ночь на 21 марта снова атаковала Киев. Российские оккупанты били по столице десятками ракет.
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты ударили двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. ВСУ сбили 31 ракету. В столице уже 13 раненых, из них – 13-летняя девочка.
- Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал, что своим ударом по Белгороду они ответили на атаку по Киеву. Утром российские добровольцы ударили по военному объекту в Белгороде. Девять военнослужащих России ликвидированы.