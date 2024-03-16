Ставит под сомнение дееспособность Путина: каковы последствия рейда российских добровольцев

С 12 марта продолжается операция российских добровольцев на территории нескольких приграничных областей России. Противник вынужден подтягивать резервы и мобилизовать силы для противостояния натиску со стороны легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона".

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 каналу, что россияне будут подтягивать свои силы к границе. У них есть более 400 тысяч личного состава, и им есть чем ответить. Однако враг повторяет одну и ту же ошибку: не способен вовремя реагировать на обстоятельства.

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Наберет обороты борьба между "башнями Кремля"

Россияне уже применили бомбардировщики и сбрасывали очень тяжелые бомбы – ФАБ-250. В то же время то, что боевые действия идут на территории России, это беспрецедентное явление.

Если бы кто-то, по мнению Черника, в начале этой войны, в апреле 2022-го, сказал, что через 2 года боевые действия будут происходить на территории России, это бы вызвало гомерический смех – у экспертов, российских граждан и у их "элиты".

"Это ревизия персоналии Путина как дееспособного лидера, который способен защищать территориальную и неприкосновенность границ России. В этом смысле борьба между так называемыми "башнями Кремля" наберет новые обороты", – предположил военный эксперт.

Пощечина Путину

Важно, что чем дольше продлится эта операция, тем будет лучше для ВСУ. Россияне обязательно какие-то силы и средства будут перебрасывать с линии фронта на границу с Украиной.

Это означает, если будет отведена небольшая часть личного состава и техники врага, нашим защитникам на фронте станет легче. Если условно на территорию России зашло 300 – 500 добровольцев, то для того, чтобы оказать им сопротивление, противнику нужно увеличивать свои силы втрое или даже в пять раз – примерно до 1500 личного состава,

– объяснил он.

Такое количество военных – это две полноценные батальонные группы, а в одной такой группе должно быть не менее 33 единицы боевой бронированной техники. Соответственно они будут отвлекаться с фронта.

"К тому же важен сам факт того, что пусть на небольшой локации, но президентские выборы будут сорваны. А это колоссальная имиджевая пощечина Путину", – отметил Петр Черник.

Рейд добровольцев на территорию России: главное