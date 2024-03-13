Операция добровольцев в России: в ISW рассказали, как россияне обороняли границу
Источник:ISW
Во вторник, 12 марта, легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" пересекли границу с Россией в Курской и Белгородской областях. Они объявили о начале операции по освобождению своей страны от власти Путина.
Российские источники сначала отрицали сообщения о вторжении, однако позже заявили, что российские силы отразили атаку. Как утверждают аналитики Института изучения войны, российское командование использует призывников для защиты своей границы.
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Россия использовала призывников для защиты границы
Аналитики из Института изучения войны сообщили, что Россия использует призывников для защиты своей границы с Украиной от ограниченных вторжений, что, вероятно, связано с нежеланием России перебрасывать силы с других фронтов в Украине.
Сначала российские СМИ отрицали факт вторжения, но позже сообщили, что российские силы отбили атаку пророссийских украинских сил. По информации от российских добровольцев, украинские силы захватили Теткино в Курской области. Однако пропагандисты продолжали утверждать, что российские десантные призывники отбили все атаки в Теткино.
В ISW добавили, что этот инцидент произошел за несколько дней до президентских выборов в России, которые состоятся 17 марта. Некоторые российские военные блогеры предупреждают, что могут произойти дополнительные вторжения в ближайшее время.
Рейд добровольцев в две области России: основное
- 12 марта группа российских добровольцев пересекла российскую границу в Белгородской и Курской областях. Они заявили о своем желании "принять участие в выборах" с целью освобождения российского народа от "диктатуры Кремля".
- Позже в ГУР сообщили, что указанные подразделения сформированы из российских граждан, которые могут действовать на собственной территории по собственному желанию.
- Ситуация в Курской и Белгородской областях свидетельствует, что власть Путина является слабой. В канун объявленных выборов любые протесты или беспорядки являются нежелательными для диктатора.