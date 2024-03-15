Надо уберечь Харьков от обстрелов: сколько ресурса нужно для успешного антипутинского движения

Российские добровольцы проводят операцию на территориях Белгородской и Курской областей. Если они дойдут под Белгород, то смогут обезопасить Харьков, чтобы на него не летели российские ракеты С-300.

Для этого нужно 20 – 30 тысяч воинов. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"Белгород нет смысла брать под контроль. А вот под Белгород подойти. Харьков примерно на 80 километров обезопасить, чтобы потом можно было армейской артиллерией или РСЗО доставать до пусковых установок ЗРК С-300, которые убивают харьковчан последние два года. Это действие возможно. Для этого нужно примерно 20 – 30 тысяч военнослужащих", – считает он.

Выравнивание фронта

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что это внутренний конфликт России. Граждане России действуют самостоятельно на этой территории и защищают собственные ценности.

Роман Свитан отметил, что направление Белгорода прикрывает в основном росгвардия. Также там есть некоторые кадыровские формирования, которые пытаются остановить наступательные силы в сторону Белгорода.

В том же интернациональном легионе более 10 тысяч служит. Хотя если весь интернациональный легион, допустим, перебросить на это направление, то где-то на километров 5 – 7 точно можно будет передвинуть или выровнять фронт,

– предположил он.

Сейчас есть два направления, где российские добровольцы проводят операцию. Первый – в сторону Белгорода. Второй – это Курская область, поселок Теткино. Там есть выступ, если его срезать, то уменьшится количество войск, которым нужно прикрывать определенные направления. По мнению полковника запаса ВСУ, таким образом практически вдвое уменьшится ширина фронта в районе Теткино.

Рейд российских добровольцев: главное